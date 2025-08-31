SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

María Corina Machado pide a Chile declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles: “Sería una señal muy poderosa”

La líder opositora venezolana instó a tomar esta posición destacando que "a pesar de las distintas visiones políticas que hay en Chile, el apoyo que hemos tenido del Congreso a lo largo de todo el espectro ideológico ha sido enorme".

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó al Congreso y al Presidente Gabriel Boric a seguir los pasos de Argentina, Ecuador y Paraguay y reconocer al Cartel de los Soles como organización terrorista.

En entrevista con La Tercera, la dirigente subrayó que una medida de este tipo enviaría “una señal muy poderosa” de apoyo a la causa democrática en Venezuela y de respaldo a la seguridad regional.

“Sin lugar a dudas, y es algo que reiteramos, sería una señal muy poderosa por parte del Congreso chileno y por parte de la Presidencia. Porque yo debo decir que, a pesar de las distintas visiones políticas que hay en Chile, el apoyo que hemos tenido del Congreso a lo largo de todo el espectro ideológico ha sido enorme. Es algo que los venezolanos jamás olvidaremos”, señaló Machado.

La opositora también valoró el rol del mandatario chileno en la denuncia contra el régimen venezolano tras el crimen del teniente Ronald Ojeda en Santiago, afirmando que Boric “ha sido muy firme en denunciar las violaciones a la soberanía popular”.

“En el caso de Tren de Aragua, su propio gobierno, su canciller, se presentó en La Haya con las pruebas en mano de cómo el asesinato del teniente Ojeda en Santiago, el 21 de febrero del año pasado, había sido ordenado desde Miraflores y ejecutado por agentes del Tren del Agua. Eso es un paso muy valiente, muy justo y muy oportuno. Y es algo que también recordaremos siempre”, afirmó.

Respecto al Cartel de los Soles, Machado aseguró que corresponde a “una organización terrorista que está haciendo un daño inmenso no solamente a los venezolanos en primer lugar, sino a toda la región y desde luego al pueblo de Estados Unidos, donde está dirigida la mayor parte de la droga que pasa por aquí”.

El llamado de líder opositora venezolana se enmarca en la presión internacional contra Nicolás Maduro y su círculo de poder. En 2020, durante la primera administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al mandatario y a otros 14 funcionarios venezolanos de “narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales”, vinculándolos al Cartel de los Soles y a exlíderes de las FARC. Washington aseguró entonces que el régimen chavista conspiró para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

Posteriormente, en julio de 2025, el Departamento del Tesoro catalogó formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista y, un mes más tarde, el gobierno de Trump duplicó a US$50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. La fiscal general, Pam Bondi, lo calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Cartel de los Soles está integrado por Maduro y altos funcionarios chavistas, quienes brindan apoyo a grupos criminales internacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Aunque su nombre alude a las insignias de sol en los uniformes militares venezolanos, expertos como Jeremy McDemortt, de InSight Crime, sostienen que no se trata de un cartel tradicional, sino de “redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico”.

Desde Caracas, el gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de “invenciones” y “amenazas”.

Más sobre:María Corina MachadoCartes de los SolesVenezuelaTren de AraguaNicolás Maduro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Las diferencias las tienen que resolver los dirigentes”: Gajardo (PC) se distancia de tensión oficialista tras dichos de Carmona

EEUU sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a fallo que declaró a los aranceles ilegales

Gobierno anuncia restauración de placa del hospital de Alto Hospicio que reconocía a Piñera y que había sido retirada

Flotilla con ayuda humanitaria encabezada por Greta Thunberg zarpará hoy rumbo a Gaza

Hutíes prometen venganza contra Israel tras asesinato de su primer ministro de “facto”

Ataque de drones rusos deja a más de 60.000 hogares sin servicio eléctrico en Ucrania

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

3.
Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

“Las diferencias las tienen que resolver los dirigentes”: Gajardo (PC) se distancia de tensión oficialista tras dichos de Carmona
Chile

“Las diferencias las tienen que resolver los dirigentes”: Gajardo (PC) se distancia de tensión oficialista tras dichos de Carmona

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Gobierno anuncia restauración de placa del hospital de Alto Hospicio que reconocía a Piñera y que había sido retirada

EEUU sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a fallo que declaró a los aranceles ilegales
Negocios

EEUU sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a fallo que declaró a los aranceles ilegales

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”

Enap y McKinsey: La trama tras una millonaria asesoría bajo escrutinio

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones
Tendencias

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

Nuevo fiasco de Ferrari y abandono de Norris: Piastri da un golpe de autoridad por el título de la F1 en Países Bajos
El Deportivo

Nuevo fiasco de Ferrari y abandono de Norris: Piastri da un golpe de autoridad por el título de la F1 en Países Bajos

Los millones que recibirá Fernando Ortiz por ser el nuevo técnico de Colo Colo

“Sufrió una barbaridad”: medios sevillanos se dividen frente al debut oficial de Gabriel Suazo

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Flotilla con ayuda humanitaria encabezada por Greta Thunberg zarpará hoy rumbo a Gaza
Mundo

Flotilla con ayuda humanitaria encabezada por Greta Thunberg zarpará hoy rumbo a Gaza

Hutíes prometen venganza contra Israel tras asesinato de su primer ministro de “facto”

Ataque de drones rusos deja a más de 60.000 hogares sin servicio eléctrico en Ucrania

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”