Política

Matías Walker (Demócratas): “Es evidente que el objetivo del gobierno es inflar a Kast, en desmedro de Matthei”

Para el senador, los últimos cuestionamientos de La Moneda a la candidatura del republicano dan cuenta de una estrategia para fortalecerlo. A su juicio, lo hacen porque les facilitaría volver al Ejecutivo en cuatro años más.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas
Matías Walker (Demócratas): “Es evidente que el objetivo del gobierno es inflar a Kast, en desmedro de Matthei”. MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Pese a que está convencido de que será Evelyn Matthei quien pase a segunda vuelta, el senador Matías Walker (Demócratas) no esconde que los últimos episodios en los que el gobierno ha salido a cuestionar la candidatura de José Antonio Kast han fortalecido al abanderado republicano.

Para el parlamentario, esa ofensiva responde a una estrategia de La Moneda para garantizar que Kast pase al balotaje. “Es mucho más funcional para volver al poder en cuatro años más un gobierno de Kast que un gobierno de Matthei”, afirma.

Las alusiones del Presidente Boric a la candidatura de Kast han desatado varias críticas en los distintos comandos. ¿Se ha excedido?

Todos los chilenos esperan prescindencia del Presidente de la República, que se dedique a lo que corresponde, que es a gobernar, garantizar la seguridad y el orden público y dejar que las candidaturas presidenciales se puedan desenvolver. Lo único que ha logrado el Presidente Boric, lamentablemente, es inflar con bombín la candidatura de José Antonio Kast, justo cuando venía bajando en la encuestas. Y eso es claramente una estrategia.

¿En qué sentido?

En que, por ejemplo, cuando lo emplaza por la discusión de la Ley de Presupuestos, lo único que hace es fortalecer su candidatura. Al gobierno no le conviene que Evelyn Matthei pase segunda vuelta, porque es la única que garantiza un triunfo sobre Jeannette Jara. Entonces, es mucho más funcional para volver al poder en cuatro años más un gobierno de Kast que un gobierno de Matthei. Es evidente que el objetivo del gobierno es inflar a Kast, en desmedro de Matthei.

Pero en el oficialismo igualmente han sido críticos del gobierno, que esto les desvía el foco.

Por supuesto, porque lo que está haciendo el gobierno con esta estrategia es también invisibilizar a su propia candidata presidencial, y eso demuestra que están más preocupados de volver al poder en cuatro años más. Y con Evelyn Matthei eso se pone cuesta arriba, porque es la única capaz de convocar a sectores de la ex Concertación, de la centroizquierda y romper esta inercia de polarización entre dos extremos que ha marcado la política chilena en los últimos años. Es la única que realmente puede devolvernos a esos 30 años.

Matías Walker (Demócratas): "Es evidente que el objetivo del gobierno es inflar a Kast, en desmedro de Matthei". MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

De igual forma, hace unos meses, cuando lideraba las encuestas, Matthei era el foco del gobierno. ¿Qué cree que cambió?

Que el segundo piso de La Moneda está pensando en la elección de cuatro años más y no en esta elección, que ya la dan por perdida. Más allá de las encuestas, saben que con Kast podrán volver al poder.

¿Qué tanto le afecta a Matthei que el gobierno posicione a Kast como su principal adversario?

Hay que partir de la base que la ciudadanía rechaza este intervencionismo electoral por parte del gobierno. Tener un Presidente hablando de política todo el día, en vez de hablar de cómo se va a hacer cargo del escándalo del decreto tarifario y de los problemas graves de inseguridad que tenemos, es un tremendo error. Y yo confío que con los debates y con los cinco millones de electores que van a participar en este proceso con el voto obligatorio, Evelyn Matthei podrá llegar a segunda vuelta.

Se lo pregunto más directo. ¿No cree que esta estrategia del gobierno les resta visibilidad?

No, porque Evelyn Matthei, gracias a la franja de televisión que ha permitido desplegar su mensaje unitario, convocante, con un discurso de unidad, creo que ha logrado posicionarse bien y lo va a lograr en los debates también. Por lo tanto, creo que la estrategia del gobierno es bastante burda y no les va a traer resultados.

Pero es un hecho que a Matthei no le favorece que Kast sea visto como el principal opositor del gobierno...

Sí, pero la gente también entiende que no podemos pasar de un extremo al otro. En algún momento esta improvisación tiene que parar y tiene que llegar gente con capacidad de gobernar. Eso solo lo garantiza Evelyn Matthei. Estamos convencidos de que va a haber un voto de centroizquierda que no va a votar por el Partido Comunista, que nos permitirá llegar a segunda vuelta. Estoy convencido de eso.

¿Cómo esperaría que se comporte el gobierno en la recta final de campaña?

Espero que el gobierno guarde prescindencia, porque además todo lo que haga es contraproducente para la aspiración de su propia candidata. De una vez por todas tienen que preocuparse de aclarar qué pasó con el decreto tarifario, de compensar a los usuarios y de enfrentar la crisis de inseguridad.

