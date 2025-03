Matthei a la baja: la inquietud en Chile Vamos por su caída en las encuestas y cómo busca repuntar

“Aquí va a haber subidas, bajadas, va a haber nuevos candidatos, otros candidatos que se quedan. Eso va a ser así. Falta mucho tiempo y lo único que importa aquí es cómo llegamos finalmente. Lo único que importa aquí es cuántos son los goles que hay a último minuto y ese es el momento de la votación”.

Con esas palabras la abanderada presidencial de la UDI y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, se refirió durante la tarde de este lunes a su baja en los sondeos de opinión en medio de la carrera presidencial.

Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, si bien la exalcaldesa de Providencia sigue liderando, lo cierto es que desde diciembre hasta la fecha ha bajado ocho puntos porcentuales, lo que se consolidó durante la primera semana de marzo con una caída de dos puntos. Otros sondeos, en tanto, dan cuenta que en los últimos meses no ha logrado aumentar su adhesión.

Mientras al mismo tiempo, el diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) se mantuvo con un 13% y José Antonio Kast (Partido Republicano) subió de un 8% a un 11%. En el oficialismo, en tanto, Carolina Tohá (PPD) creció un total de 7 puntos, de un 3% a un 10% en las preferencias presidenciales.

Una semana antes, el sondeo de Pulso Ciudadano también dio cuenta de una baja de la exalcaldesa durante febrero, quien se mantuvo en el primer lugar con un 24,3%, 3,1 puntos menos que el mes anterior. En otros sondeos, como Criteria y Panel Ciudadano, Matthei se ha mantenido al alza.

Si bien en el entorno de Matthei y en los partidos de Chile Vamos el llamado es a la calma, pues recalcan que restan varios meses para la elección presidencial y, en ese contexto, el sube y baja en los sondeos es parte de la campaña, para algunos al interior de la coalición el hecho sí levanta una de las primeras alertas para la candidatura de la exministra.

Y es que según explican, pese a que los sondeos llevan meses posicionando a Matthei como la favorita, en el bloque siempre se ha tenido en consideración que al ser una candidata que lleva varios meses en campaña, su nombre se puede ir desgastando con más facilidad que el de otras candidaturas del sector como las de Kast y Kaiser, lo que algunos creen quedó en evidencia con las últimas encuestas.

Esto, como ocurrió en 2021 con el exalcalde Joaquín Lavín, quien era el favorito en las encuestas y terminó perdiendo en las primarias presidenciales.

Por lo mismo, algunos en privado reconocen que el tema ha empezado a inquietar y recalcan que de aquí a las próximas semanas es clave fortalecer a la abanderada y empezar a dar a conocer los principales ejes programáticos de su candidatura. Ese camino -dicen- se empezó a recorrer el pasado jueves con el lanzamiento de los equipos y de algunas de las propuestas.

En todo caso, la baja -creen algunos cercanos- se debe principalmente a dos factores. El primero, el silencio que mantuvo la exalcaldesa durante su receso de febrero, donde si bien sí se pronunció en algunas ocasiones por la contingencia, las tres semanas que estuvo fuera la mantuvieron lejos de marcar la pauta y sin mostrar grandes propuestas ni avances de su programa.

Santiago 6 de marzo 2025. Evelyn Matthei encabeza la presentación de sus equipos programáticos, en el Teatro Oriente, de la comuna de Providencia. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Por otra parte, reconocen que la repentina irrupción de Kaiser también puede haber incidido en la caída, sobre todo al representar una opción más novedosa en la derecha. De esa forma, afirman, es un tema que van a seguir analizando, sobre todo en consideración de que en el entorno de Matthei ven margen para subir en las próximas semanas. Para ello, de hecho, se espera que la exalcaldesa se mantenga desplegada en terreno y también se sigan dando a conocer propuestas y el trabajo de los distintos equipos.

Al mismo tiempo, al menos en los partidos, lo que quieren instalar es que hay que mirar más allá de las encuestas. Así, de hecho, lo hizo la propia Matthei, quien aseguró que “no solamente es importante ganar la elección, sino que hay que tener además un equipo muy amplio, muy grande, muy fuerte, que sepa actuar desde el primer minuto, porque el tema de la seguridad ciudadana, el tema de que no crecemos, mucha gente no logra llegar a fin de mes, listas de espera que cada vez crecen más. Eso es lo que tiene realmente a la gente hasta la corona y para la mayoría de la gente este tipo de dimes y diretes los tienen sin cuidado”.

Republicanos: Matthei “viene en caída libre”

El tema, eso sí, no pasó desapercibido en el resto de la oposición, y desde el Partido Republicano no dudaron en apuntar contra la exalcaldesa. “Vemos que la candidatura de centroderecha viene en caída libre desde diciembre, eso es evidente y lo habíamos anticipado, era natural que ocurriera”, dijo el presidente de la colectividad, Arturo Squella.

En esa línea, agregó que “vemos también que se consolida y que las candidaturas de derecha sumadas son mucho más que la candidatura de centroderecha. Hoy día ya, si es que alguien hablaba hace algún mes de un margen de error, hoy día se superó con creces ese margen de error. Y entre ambos, Kast y Kaiser, son mucho más que Evelyn Matthei”.

Kast, en tanto, apuntó contra el equipo que está formando la exalcaldesa. “Cuando muestra a quienes la están acompañando, muestra al mismo equipo que no fue capaz de entregarle la banda presidencial a alguien del mismo sector, y eso es un fracaso para nuestras ideas (...). Dos veces tuvo la oportunidad de hacer un tremendo gobierno y traspasarle la banda a alguien del mismo sector, y eso no fue así”, cuestionó.

Matthei, por su parte, le contestó: “Me da tanta pena que después de que yo realmente lo apoyara en segunda vuelta, lo único que haga es pegarme. Además, no es algo que a la gente de nuestro sector le guste. Así que, José Antonio, por favor, no nos equivoquemos de adversario”, cuestionó.