Matthei fija postura en relaciones internacionales y afirma que no habrá relaciones con grupo Brics

La carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, abordó las que serán las relaciones internacionales de su eventual gobierno, afirmando que no habrá relaciones con el grupo Brics.

Sus declaraciones se produjeron en el contexto del debate presidencial de Canal 13, luego de una pregunta del candidato Eduardo Artés, quien planteó que Estados Unidos, siendo potencia mundial, “está en decadencia” y planteó que el grupo Brics (fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), “los han desplazado al G7”.

En ese contexto, Matthei afirmó qu e “con el Brics ningún tipo de relación, está claro . Y con Estados Unidos, todo el tipo de relaciones que sean necesarias que le convengan a Chile , porque somos un país pequeño y tiene que convivir con todo el mundo. Nosotros exportamos e importamos, vivimos de ello".

“Hay problemas naturalmente entre Estados Unidos y China y en ese sentido, yo creo que tenemos que ser bien pragmáticos, pero obviamente que Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, tiene tecnología que la vamos a necesitar para poder luchar contra el narcotráfico, contra la gente, la droga y el armamento que está pasando por nuestra frontera", planteó la exalcaldesa de Providencia.

“Así que con Estados Unidos vamos a tener una relación cordial, como lo vamos a tener con todos los otros países, porque finalmente las relaciones exteriores, se trata de lograr que Chile esté lo mejor posible, ese es el único norte”, afirmó al respecto.