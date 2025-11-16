Matthei habla en el comando de Kast y llama a apoyarlo para “que no continúe este gobierno en el poder”

Poco antes de las 21.00 horas, la derrotada aspirante de Chile Vamos a La Moneda, Evelyn Matthei, habló en el comando de José Antonio Kast, confirmando su respaldo al republicano de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Ante la competencia de Kast con Jeannette Jara en el balotaje, Matthei, acompañada de integrantes de su equipo, llamó a sus partidarios a apoyar al exdiputado.

“Obviamente queremos llamar a todas las personas que votaron por nosotros y que han apoyado a Chile Vamos, y a Amarillos y a Demócratas también, que por favor apoyen en segunda vuelta al candidato Kast", manifestó.

La exministra justificó su llamado afirmando que “es súper importante que no continúe este gobierno en el poder”.

“Tenemos demasiados problemas, problemas en materia de seguridad, en economía, en falta de empleo, en un presupuesto que está totalmente desfinanciado. Tenemos además una entrada absolutamente descontrolada de migrantes, y por lo tanto es muy importante dar un cambio de timón fuerte”, dijo, recalcando que “Chile siempre está primero”.

Kast, en tanto, agradeció a Matthei el “gesto democrático”.