Kast agradece respaldo de Matthei a su candidatura y pide unidad para segunda vuelta

Desde su comando, y al lado de Evelyn Matthei, el candidato presidencial José Antonio Kast (republicanos y PSC) abordó su paso a segunda vuelta.

Con ello, agradeció a la ahora exabanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, el respaldo a su candidatura.

“Quiero agradecer en primer lugar a ti, Evelyn, a tu equipo, a las personas que han trabajado arduamente por sacar adelante Chile. Creo que lo que nos convoca, como bien dices, es el bien de Chile, y para lograr el bien de Chile y salir de la crisis en la que estamos, tanto en seguridad económica como en las áreas sociales que todos conocemos, la unidad es fundamental”, comenzó señalando el republicano.

“Creo que el llamado que ha hecho Evelyn a todos los chilenos a unirnos en torno a una causa que es Chile es muy relevante, tan relevante que hoy día yo me quedaría al menos en ese punto, en pedir unidad , en ponernos todos a disposición de una causa que no es la causa ni de un candidato ni de un partido, es la causa de Chile”, continuó.

Dicho eso, sostuvo que “todo lo que diga relación con el trabajo que vamos a realizar, lo vamos a ir dando a conocer en los próximos días”.