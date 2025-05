Matthei inscribirá su precandidatura ante el Servel y alista masivo acto de lanzamiento de campaña

Junio es un mes decisivo para la campaña de Evelyn Matthei. Así lo saben en su entorno y así lo sinceró su jefe de campaña, Diego Paulsen, en las tres reuniones telemáticas que sostuvo el viernes con la militancia de Renovación Nacional (RN).

Acompañado de la candidata y del resto del equipo operativo, Paulsen dio las primeras directrices del despliegue en las próximas semanas -un recorrido de Matthei y su equipo por las 16 regiones del país, además de una plataforma digital para colaborar con propuestas programáticas- y adelantó un masivo lanzamiento de campaña, donde pidió -particularmente a la militancia de la zona centro- viajar a Santiago el día del evento.

La fecha, en todo caso, es algo que aún mantienen en reserva en el comando de la abanderada.

La ofensiva en el despliegue de la exalcadesa ocurre en medio de la preocupación que existe en el bloque por dos principales razones: el empate técnico que arrojó -por dos semanas consecutivas- la encuesta Cadem entre Matthei y el abanderado republicano, José Antonio Kast, y por los cuestionamientos que han surgido por la falta de relato en la campaña.

En este escenario, el expresidente de la Cámara de Diputados adelantó los pasos a seguir: en los próximos días, dijo, inscribirán ante el Servicio Electoral (Servel) la precandidatura de Evelyn Matthei.

Acorde a la normativa del Servel, esta es una posibilidad abierta desde el 30 de abril pasado. “Entre los noventa y los doscientos días corridos anteriores a una elección, quienes aspiren a convertirse en candidatos a Presidente de la República podrán, de forma voluntaria, efectuar una declaración de precandidatura ante el Servel, de conformidad al artículo 3 y al párrafo 3º del título I de la Ley Nº 18.700. En dicha oportunidad, los precandidatos deberán realizar la declaración de intereses y patrimonio contenida en el artículo 8 de la Ley Nº 18.700 y autorizar al Servel la apertura de la cuenta bancaria a que alude el artículo 19 de esta ley", señalan desde la entidad.

¿La razón? La explicó el propio Paulsen: “La ley permite que nos inscribamos en el Servel para establecer nuestra precampaña, poder generar los gastos necesarios y ser lo más transparente posible para llevar adelante nuestra candidatura presidencial”.

En las tres citas, Matthei también tomó la palabra en una especie de arenga a la militancia. En una de las reuniones agradeció el respaldo del partido. “Les quiero señalar que el hecho que ustedes hayan sido el primer partido que me proclamó, que me dio el apoyo, eso no tengo cómo agradecerlo. No tengo cómo olvidarlo tampoco. Vamos a ganar, pero los necesitamos a todos ustedes”, señaló.

En ese mismo espacio, la exalcaldesa de Providencia hizo hincapié en redoblar los esfuerzos en redes sociales. “Por favor, ayúdennos con las redes sociales. Retuitear, subir las cosas a Instagram, a Facebook, compartir los TikTok. Ustedes todos tienen redes de personas, reenvíen las cosas que les mandamos (...). Hasta hace cinco años atrás la mayoría de la gente básicamente se informaba a través de la radio, televisión, etc. Hoy día el 50% de la gente se informa de lo que está sucediendo a través de las redes sociales”, ordenó.

Eso sí, la candidata llamó a los asistentes a ser más proactivos y puso como ejemplo el trabajo hecho por los militantes RN de la Región de Aysén, quienes durante esa jornada le hicieron entrega de un documento con propuestas para la zona.

“Esto lo necesitamos en cada una de las regiones. Por favor actívense, no esperen a que nosotros los mandemos a hacer las cosas, actívense. Ustedes son todas personas inteligentes, todos saben de política, todos han participado en campaña. No esperen que nosotros les estemos pidiendo una por una todas las cosas que tienen que hacer, sino que tomen la iniciativa. Acá solamente les vamos a agradecer”, selló.

Luego, Paulsen aseveró que “este es un año decisivo, nos jugamos no solamente la presidencia de Chile, sino que además nos jugamos un Congreso para Evelyn Matthei”, y secundó el mensaje de la candidata a la militancia: “Ustedes tomen la posta y sean los voceros territoriales en cada una de las comunas”.

El jefe territorial, Felipe Valdovinos -quien también se conectó a las reuniones-, aseguró que una precandidatura “nos permite hacer ciertas acciones, como la difusión del programa”.

Ejes del relato: orden, progreso y esperanza

En un mensaje a las otras candidaturas de derecha, el jefe de campaña recalcó que “nosotros tenemos un eje diferenciador al resto. Nosotros no solo hablamos de migración, de seguridad y delincuencia, sino que tenemos ejes sociales demostrados que hemos sido capaces de hacer (...). Tenemos equipo para construir un mejor Chile y el Chile que queremos. Eso es lo que nos diferencia de nuestros adversarios, de quienes hoy nos tratan de golpear constantemente en redes sociales”.

Profundizando en el detalle del relato que se va a desarrollar en campaña, Paulsen explicó que “nuestra campaña se va a basar en tres grandes ejes. Orden, donde vamos a enfrentar sin miedo y con la valentía que necesitamos la delincuencia, la inmigración y los actos de corrupción. Progreso, donde entendemos las necesidades y conocemos la desesperanza que viven los chilenos. Y esperanza, porque sabemos que hoy tenemos personas en lista de espera hace más de dos años (...)“.

El jefe programático, Juan Luis Ossa, profundizó en las visitas de la candidata y del equipo a regiones como parte de un diseño para nutrir el programa definitivo. “Ahora parte una nueva etapa. Al programa hay que sacarlo del comando, sacarlo de Santiago y llevarlo a las regiones”, sostuvo.

Además, adelantó que en los próximos días se compartirá entre la militancia de Chile Vamos una metodología a utilizar en encuentros autoconvocados para así poder centralizar las nuevas propuestas locales que se van a ir sumando al plan de gobierno final.