Matthei por caso SQM: “Un fallo que llega a 12 años después de los hechos no es justicia (...) es una vergüenza”

Tras casi tres años de juicio, durante la jornada de este miércoles, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM, investigados por los delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política.

Fue en 2023 cuando se inició el juicio que tenía entre sus acusados el exsenador Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su exasesor Cristián Warner y el exgerente general de la minera Patricio Contesse.

El tema ha generado revuelo en la opinión pública, y la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, no se quedó al margen.

Sobre el veredicto, la abanderada reprochó: “Un fallo que llega a 12 años de ocurridos los hechos no es justicia. Eso ya es casi una burla”.

“Lo que sucede es que nadie le cree nada a nadie, incluida la Fiscalía, incluidos a los anteriores fiscales. Si los anteriores fiscales tenían algo que creían que era ilegal, ellos debieron haber hecho una presentación ante la propia Fiscalía para parar lo que ellos creían que era una intervención. Porque si es que efectivamente hubiese habido una operación política, ellos tenían el deber de haberlo denunciado ante la justicia y no lo hicieron. Lo que hicieron fue irse de la Fiscalía. Y aún hoy lo que hacen es seguir tratando de robar cámara con cosas que se dicen al voleo y no se pueden comprobar”, continuó Matthei.

“Yo lo único que señalo es que la gente acá entiende que cuando a ellos les roban, no pasa nada. Ni siquiera los van a visitar a sus casas. Ni siquiera se abren las investigaciones. La justicia no está funcionando. Y mientras tanto tenemos un juicio en que finalmente salieron todos absueltos, en que las juezas además retaron a la Fiscalía. Se gastaron miles de millones de pesos en un juicio de 12 años que no llevó a ningún puerto”, lamentó.

Luego sostuvo: “Acá hay varias personas que salieron libres. No hemos leído el fallo, no conocemos el fallo, es aventurado dar opiniones sin conocer el fallo. Pero sí, no tengo ninguna duda en decir que esto es una vergüenza, finalmente, es un pésimo trabajo de la Fiscalía, y, finalmente, lo que toda la ciudadanía siente es que hay una nueva institución en la cual no se puede confiar”.