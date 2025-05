Matthei responde a Boric crítica a “tijera de podar” y enrostra caso de licencias médicas: “Vamos a agregar además una lupa”

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, respondió este jueves los dichos del Presidente Gabriel Boric en relación a su propuesta de campaña para recortar el gasto público.

El Mandatario cuestionó la idea de la abanderada de la derecha tradicional este martes, mientras participaba de una visita para dar cuenta del avance de las obras del Canal Santa Marta en Maipú.

“Cuando algunos dicen que hay que quitarle poder al Estado, o hay que recortar, o pasarle serrucho, o tijera , o cualquier tipo de analogía que ocupan en estos días para eso, lo que le están diciendo es que no se van a poder hacer este tipo de obras (el Canal Santa Marta). O el tren a Melipilla, que también hemos estado impulsando como gobierno en la política de recuperación de Trenes para Chile”, apuntó el Jefe de Estado.

Esto, luego que en marzo Matthei utilizó la analogía de una “tijera de podar, grande y rápida” para llevar a cabo su plan de disminución de gasto en el Estado.

“Cuando señalé que había que cortar US$ 6.000 millones del gasto público, todo el mundo me dijo que no se podía. ‘No, no se puede. Hay que entrar con bisturí’. No, no hay que entrar con bisturí. Probablemente tampoco con motosierra. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos la cantidad de distorsiones que tuvo Argentina. Por algo seguimos creciendo. Muy poco, al 2%, pero algo seguimos creciendo. Pero no es bisturí. Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida”, sostuvo en esa ocasión la presidenciable.

La candidata replicó los cuestionamientos de Boric mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

A los que les molestó mi tijera de podar para cortar con todo el despilfarro, les quiero contar que ahora también voy a sumar una lupa para buscar uno por uno a todos los frescos que abusan del Estado. Queremos un #ChilesinCorrupción 🔍 pic.twitter.com/2KBxPrKWB5 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 22, 2025

“Presidente Boric, parece que le molestó mi tijera podar”, partió diciendo Matthei en el video.

Y luego enrostró la polémica tras la revelación de la Contraloría, que detectó más de 25.000 casos de funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica.

“Bueno, después de leer el informe de la Contraloría General de la República, que vio que 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras tenían licencia médica, lo cual obviamente que es ilegal, porque si está con licencia médica está enfermo y debería estar en su casa, y en cambio parece que se fueron de vacaciones. Bueno, después de eso le vamos a agregar además una lupa, porque los vamos a buscar a todos esos funcionarios públicos, uno por uno”, remarcó.

En la publicación, la exalcaldesa de Providencia además agregó: “Queremos un Chile sin corrupción”.