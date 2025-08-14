Matthei se reúne con con Desbordes, Bellolio y Sichel tras episodios de violencia escolar: denuncia “asociaciones ilícitas” y pide fiscal preferente

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se reunió esta tarde con los alcaldes de Santiago, Ñuñoa y Providencia para abordar soluciones a los hechos de violencia que han afectado a colegios de estas comunas, el último de los cuales se registró esta mañana en el liceo José Victorino Lastarria, en cuyo exterior un estudiante resultó lesionado cuando intentaba lanzar una bomba molotov.

“Un alumno puede ser desordenado, puede tener mala conducta, es parte de lo normal. Pero uno que toma una molotov pasa a ser un delincuente y hay que tratarlo como un delincuente” , partió señalando Matthei tras la cita con Mario Desbordes, Jaime Bellolio y Sebastián Sichel.

“Y lo peor es que hemos visto que hay adultos que promueven, que los incitan, incluso que financian este tipo de actividades. Nosotros estamos seguros que hay asociaciones ilícitas detrás de estos movimientos ”, agregó la abanderada de oposición.

Asimismo, aseguró que este tipo de hechos tiende a mantenerse en el tiempo, ya que cuando un alumno es expulsado por actos de violencia, lo transfieren a otro colegio sin informar a sus autoridades.

Como medidas de corto plazo, Matthei solicitó un fiscal preferente para los casos de violencia en los recintos educacionales, además de llamar a que sean las propias comunidades de los colegios afectados quienes decidan las medidas a tomar para prevenir situaciones como la de esta jornada.

“Lo que estamos pidiendo son dos cosas. Una, ahora, que la Fiscalía tenga al menos un fiscal dedicado a esto, para mirar realmente quiénes son los que están detrás, los adultos que a veces son los centros de padres, que en otras ocasiones son los padres verdaderos, en otros casos son apoderados que en realidad no tienen ninguna conexión con el niño pero que son activistas profesionales”.

Asimismo, instó a que “las comunidades puedan decidir, junto con el director, qué tipo de medidas van a tomar. Si van a instalar cámaras, si va a haber revisión de mochila en forma aleatoria, pero ese tipo de decisión la tiene que tomar la comunidad y no el Ministerio ni la Superintendencia (de Educación)”.

Finalmente, sostuvo que durante un eventual gobierno suyo “no vamos a aguantar absolutamente este tipo de actividades” y que se conversará con todas las autoridades involucradas para poner “fuera del colegio, y ojalá tras las rejas” a los estudiantes que realicen actos de violencia y a quienes conformen las eventuales asociaciones ilícitas.

Asimismo, indicó que se va a “empoderar” a las comunidades educacionales y a los directores para que tomen las medidas preventivas que consideren necesarias.