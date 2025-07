Matthei se reúne con senadores de Chile Vamos y apunta a reforzar campañas presidencial y parlamentaria

Tal como lo realizó el martes pasado con diputados de Chile Vamos, la candidata presidencial de la alianza opositora, Evelyn Matthei, se reunió esta noche con los senadores del bloque con el fin de discutir los siguientes pasos de las campañas presidencial y parlamentaria con miras a las elecciones de noviembre próximo.

En la cita, realizada en el comando de Matthei en Las Condes, estuvieron presentes todos los senadores y senadoras de Chile Vamos, además de la exrepublicana Carmen Gloria Aravena, quien renunció al partido de José Antonio Kast a fines de abril pasado luego que desde la tienda cuestionaran su respaldo al trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

En la ocasión, la exalcaldesa de Providencia agradeció la “disposición total” de los parlamentarios presentes por su respaldo, reconocimiento que hizo extensivo a la senadora exrepublicana.

“Les agradezco, sobre todo, que se están desplegando por el territorio, porque Chile está viviendo varias emergencias. Hay una emergencia en materia de seguridad ciudadana (...) y la verdad es que la situación está sumamente grave; por otra parte, estamos también viviendo una emergencia en materia de empleo, más bien de cesantía, que le está pegando sobre todo a las mujeres”, sostuvo Matthei.

En este sentido, manifestó que “el récord que nos están dejando en materia de cesantía es absolutamente inaceptable”.

“Además, vamos a tener que preocuparnos muchísimo de lo que viene en la Ley de Presupuesto, porque está claro que no hay un peso en este momento, en el gobierno están chuteando (sic) todos los pagos para marzo del próximo año, la situación está muy grave también en materia de endeudamiento”, afirmó.

Tras esto, la abanderada opositora destacó que en el bloque tienen la tarea de ganar las elecciones presidenciales y tratar de conseguir la mayor cantidad de senadores y diputados para poder avanzar en su proyecto político.

“Hay mucho por hacer, pero hemos visto que hay una disposición total de todos los senadores y senadoras y quiero agradecerle, muy especialmente, a Carmen Gloria (Aravena) que esté hoy día con nosotros”.

Aravena: “Hay que apostar por lo correcto”

Tras la cita, la senadora Carmen Gloria Aravena hizo explícito su apoyo a la candidata de Chile Vamos, tras abandonar el Partido Republicano en abril pasado.

“Hoy día hay que apostar por lo correcto, hoy día Chile está viviendo una crisis muy grande. Estamos, probablemente, en la crisis más grande en más de 50 años en términos de la decisión que tiene que tomar el país”, comenzó señalando Aravena.