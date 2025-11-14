OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    ME-O defiende propuesta de retiro de fondos de las AFP para el 80% de los cotizantes para “terminar la estafa previsional” y que personas se acojan a la PGU

    El independiente señaló que el tema previsional estuvo ausente de los debates de esta contienda electoral y prometió que el tema "no termina aquí. Empieza el domingo, con el lápiz de los chilenos”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, defendió una de sus propuestas de cara a La Moneda. En un encuentro con adherentes, reforzó que permitirá un nuevo retiro desde las AFP que abarcaría al 80% de los cotizantes y que buscará que las personas se acojan a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

    Esta tarde se reunió con un grupo de seguidores, donde reforzó una de sus propuestas de campaña de un nuevo retiro desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para quienes tengan hasta $20 millones en su cuenta individual.

    Según el candidato, la medida “es la reforma más urgente para mejorar hoy la vida de miles de familias”.

    “Es más seguro para esa persona recibir hoy sus 20 millones y acogerse a la PGU que seguir atrapada en un sistema que nunca le va a pagar una pensión digna”, sostuvo ME-O.

    La promesa de campaña está respaldada por el “equipo económico” de ME-O, desde donde criticaron que la problemática no estuviera en los debates presidenciales.

    Según las estimaciones del grupo, de acuerdo a cifras oficiales, las AFP recaudan US$14.000 millones al año y pagan apenas US$2.600 millones en pensiones, obligando al Estado a cubrir casi US$4.000 millones adicionales vía PGU y pilar solidario.

    “Pagamos con el sueldo y pagamos con los impuestos. Y aun así las pensiones son indignas”, explicó previamente el encargado económico de la campaña, Camilo Lagos.

    Enríquez-Ominami recalcó que “todos los chilenos y chilenas que tengan hasta 20 millones en su AFP podrán retirarlos. Todos y todas. Porque lo que les entrega el sistema es miseria”.

    El candidato afirmó que esos recursos permitirán a miles de familias resolver urgencias reales: pagar deudas, financiar estudios, mejorar viviendas, inversiones pequeñas o cubrir gastos médicos.

    Además, el candidato sumó otro compromiso clave para las mujeres: acceso a la PGU desde los 60 años, política cuyo costo fiscal es de 0,4% del PIB. “Justa, financiable y urgente”, señaló.

    En el encuentro con sus más cercanos, Enríquez-Ominami subrayó que las AFP “salieron indemnes del debate presidencial. Nosotros no vamos a dejar pasar la estafa previsional: vamos a defender el derecho de los trabajadores a recuperar lo que es suyo”.

    “El debate previsional no termina aquí. Empieza el domingo, con el lápiz de los chilenos”, concluyó el por quinta vez aspirante a La Moneda.

