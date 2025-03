ME-O no descarta quinta candidatura presidencial: “Si existen primarias del cambio, me encantaría inscribirme”

Marco Enríquez-Ominami (Ind.), quien ha aspirado a la Presidencia en cuatro oportunidades desde 2009, no descartó presentarse nuevamente como candidato.

No obstante, el exdiputado -en una entrevista concedida a Biobío Chile- puso una condición: “Yo he planteado que si existen primarias del cambio y no de la continuidad, de la centro izquierda y que sean amplias (…) me encantaría inscribirme”.

“De la Democracia Cristiana al Partido Comunista, pasando por los independientes, los movimientos sociales. Lo más amplia posible y sin sectarismo. De hecho, ninguna encuesta muestra hoy día que el país reelegiría a un líder del gobierno, ninguna”, detalló.

Marco Enríquez-Ominami.

El fundador del Grupo de Puebla se mostró a favor de una “primaria muy amplia sin sectarismo y con todos los que quieran estar adentro y competir”. “Si eso ocurre, a mí me encantaría participar en una gran construcción de una plataforma de cambio que le haga sentido a los chilenos y que tengo un título: cambio para recuperar el sentido común, para un país normal. Algo tan simple y tan difícil como eso”, añadió.

ME-O, además, aclaró que de participar en una primaria lo haría como candidato independiente y rechazó la idea de la Democracia Cristiana sobre realizar dos primarias en el oficialismo.

Marco Enríquez-Ominami.

Enríquez-Ominami critica al actual gobierno

De cara al último año del actual gobierno en el poder, Enríquez-Ominami entregó su parecer sobre estos últimos tres años: “Creo que es un gobierno infinitamente mejor intencionado que el de Sebastián Piñera. Sin embargo, abandonó la bandera del cambio. Un gobierno que abandonó las grandes banderas por las cuales llegó al poder, que era el fin de las AFP, el fin de las isapres, nueva Constitución, reforma tributaria, mejorar la educación pública y reducir las listas de espera”.

“Por tanto, la pregunta que uno le haría a un gobierno es: si su nombre del pacto parlamentario se llama Apruebo Dignidad y ganó el rechazo tres veces, ¿Qué pensaría? ¿Cómo le fue? Mal”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que “le queda un 25% del tiempo al gobierno y hay un espacio enorme para que se intente alguna reforma. La calidad de la educación pública es un gran tema, disminuir las listas de espera. Creo que todavía hay un espacio para hacer cosas”.