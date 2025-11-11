ME-O presenta propuesta económica para proteger los fondos previsionales
Enríquez-Ominami adelantó que viajará a Antofagasta para profundizar sus propuestas en materia de seguridad y desarrollo económico, y que cerrará su campaña en La Cisterna–El Bosque, en un acto masivo.
La jornada de este martes, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentó su propuesta económica denominada “arquitectura financiera soberana”.
Dicha medida busca dotar a Chile de herramientas estables para enfrentar la volatilidad internacional, proteger los fondos previsionales y financiar el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas y verdes.
El candidato explicó que la iniciativa surge como respuesta al estancamiento económico que vive el país y a la incertidumbre que afecta tanto a las familias como a la economía nacional.
Asimismo sostuvo que la medida también apunta a financiar tanto las necesidades urgentes como las de largo plazo, incluyendo inversión en ciencia, tecnología e inteligencia artificial.
Hecha la propuesta, ME-O criticó a sus contendores. “La derecha y el oficialismo no son capaces de hablar de economía. Lo vimos anoche. Prefieren instalar la agenda del miedo porque no tienen fundamentos para hablar de crecimiento, productividad o inversión”, afirmó.
