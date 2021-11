Mesa del Senado propondrá votar el próximo martes cuarto retiro y se aleja posibilidad de que su trámite finalice antes de las elecciones

Se esperaba que este martes se conociera cuándo se votaría en la Sala del Senado el cuarto retiro de las AFP, sin embargo, luego de que en la reunión de comités que hicieron los senadores no hubiera acuerdo, esa decisión se postergó para este miércoles.

Así lo dio a conocer la presidenta del Senado, Ximena Rincón: “No se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes, y mañana (miércoles) como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana. Como mesa vamos a proponer (a los comités) la votación del cuarto retiro el día martes (9 de noviembre)”.

Con ello, los tiempos se van acortando para que la iniciativa alcance a ser votada por completo antes de las elecciones del 21 de noviembre. Lo anterior, porque en caso de que los comités acuerden que el proyecto se votará en general en Sala el próximo martes, de todas maneras faltan pasos para que concluya su tramitación, y solo resta esta y la próxima semana antes de que los parlamentarios inicien el 15 de noviembre su semana distrital.

¿Qué falta? Luego de la votación de la idea de legislar en Sala, debe abrirse un plazo para que ingresen indicaciones en la Comisión de Constitución, y después debe ser votado en la misma instancia en particular. Una vez que eso ocurra, tiene que volver a la Sala del Senado para ser votado en particular.

En caso de que se apruebe con cambios en la Sala del Senado, lo que es altamente probable que suceda en un escenario de eventual aprobación de la iniciativa, la reforma constitucional deberá pasar a la Sala de la Cámara de Diputados para ser ratificada. Si los diputados la aprobaran tal cual, ahí terminaría su tramitación. Sin embargo, si desean hacer cambios respecto a lo que eventualmente salga del Senado, pasaría a una Comisión Mixta.

Previo a que se supiera que no hubo acuerdo de comités para el calendario de votación, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (Ind), dijo este martes que “no hay ninguna excusa para que el Senado siga dilatando la votación del proyecto de ley del cuarto retiro. El país necesita saber qué senadores y senadoras están a favor de avanzar en esta iniciativa y quiénes están en contra”.

Araya continuó señalando que en “esto hay que construir un acuerdo, todos lo hemos dicho, sabemos que el proyecto que salió de la Cámara tiene una serie de complejidades técnicas, y que hay una serie de problemas que es necesario revisarlos, pero antes que eso, se necesita saber si hay voluntad política o no del Senado para avanzar en el cuarto retiro”.

El senador también sostuvo que “si este proyecto se vota en general, se tiene que abrir un plazo de indicaciones, que nosotros vamos a solicitar que sea breve con el objeto de que la Comisión de Constitución pueda abocarse a estudiar este tema, porque probablemente las modificaciones del Senado, si no son ratificadas por la Cámara, van a terminar en una Comisión Mixta, y eso significa que el retiro podría estar despachándose, en caso de ser ley, a fines de noviembre, o primera semana de diciembre”. En todo caso, Araya dijo que es partidario de que se vote antes de las elecciones.

El senador Carlos Bianchi (Ind), comentó que la votación en general de la iniciativa debería ser la próxima semana, “de lo contrario, será un enorme problema para el Senado, más allá del espectáculo de hoy, se debe votar cuanto antes”.

Consultado sobre el cronograma y si cree que se alcanza a votar por completo el proyecto antes de las elecciones, Bianchi proyecta que solo se alcanzaría a votar en general. “Será complejo y casi imposible en particular y los demás pasos”, estimó. De todas maneras, consultados algunos senadores, hay quienes aún no pierden la esperanza de que se alcance a votar por completo antes de las elecciones.

Cabe recordar que de cara a la votación del cuarto retiro la senadora Carolina Goic (DC) ya dejó claro que va a rechazar la iniciativa. En tanto, el senador Carlos Montes (PS) ha señalado que le es imposible aprobar este proyecto tal como está.

Hay otros senadores de oposición que no han manifestado una postura muy clara y es por esto que están en la búsqueda de acuerdos. La senadora Rincón el viernes pasado dijo que “muchos colegas han planteado que si no hay claridad de cuáles van a ser las modificaciones en la discusión en particular, no puede votarse en general. Entonces, en ambos casos, hay que construir los acuerdos para poder proceder a la votación”.

Y este martes por la mañana, consultada por su apreciación de la iniciativa de cuarto retiro, Rincón aclaró que depende en gran medida de las indicaciones que se ingresen y posteriormente se aprueben. “No lo voy a rechazar en general, pero si no se aprueban ciertas indicaciones, en particular lo voy a rechazar”, sentenció.

El senador Bianchi se mostró molesto luego de la reunión de comités y acusó al oficialismo de querer ver en paralelo al cuarto retiro el proyecto de indulto para los presos del estallido. “El país se puede preguntar con legítima autoridad, cómo nace este deseo ferviente de la derecha (RN, UDI, Evópoli), de tratar con urgencia absoluta el proyecto de indulto. Ellos no creen en este proyecto. Pero se utiliza como moneda de cambio para afectar a quienes legítimamente nos están reclamando tratar cuanto antes el cuarto retiro del 10%”.

Su par del PPD, Jaime Quintana, dio luces de dicha situación en Sala: “Nosotros hoy en comités no llegamos a acuerdo, entre otras cosas, porque hubo sectores de Vamos por Chile que amenazaron que el gobierno iba a poner discusión inmediata al proyecto de indulto. Una discusión inmediata evidentemente de un gobierno que no ha patrocinado el proyecto, que quiere que muera el proyecto”.