Meza destaca Cecot de Bukele en El Salvador: “En Chile los delincuentes parece que no sufren dentro de las cárceles”

El diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, abordó esta jornada acerca de la gira a Centroamérica que lleva a cabo el presidente electo, José Antonio Kast, así como también la oficiliazación por parte del Presidente Gabriel Boric de la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Consultado en entrevista con Radio Agricultura sobre el viaje de Kast a El Salvador y su visita a la denominada “megacárcel” de Nayib Bukele. el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), Meza reiteró que la idea de este viaje no es replicar el modelo de Bukele en Chile, pero “sí recoger ciertos aspectos que podrían ser implementados en nuestro país”.

“Creo que es importante también que tengamos un norte, un horizonte de qué es lo que queremos. Comparemos hoy día entre lo que son las cárceles de El Salvador y lo que son sus calles, con el nivel de seguridad pública que hoy gozan ellos, versus lo que son las cárceles en Chile y lo que es el nivel de seguridad pública”, sentenció.

En Chile, apuntó Meza, “los delincuentes parece que no sufren dentro de las cárceles, parece que pueden seguir operando dentro de las cárceles, o sea, extorsionan a los gendarmes, manejan bandas de crimen organizado desde las cárceles, estafan gente desde las cárceles. En cambio, en El Salvador hay un régimen estricto”.

Por otra parte, y consultado sobre su parecer acerca de la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Meza sostuvo que desconocía si había existido una conversación sobre el tema entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el Presidente Boric, por lo que no podía decir si hubo o no coordinación.

“ Lo que sí puedo decir es que creo que no es el momento indicado para el lanzamiento de una candidatura de este tipo” , sostuvo tajante. “Atendido, por ejemplo, los recursos que hasta el momento nunca se nos clarificaron cuántos se iban a gastar en esa campaña, cuando tenemos el sur que se tiene que reconstruir, cuando tenemos Viña del Mar esperando todavía por una reconstrucción. Son señales”

En esto,indicó que No estoy diciendo acá que porque se bajara la candidatura de la señora Bachelet, de la expresidenta, se va a reconstruir automáticamente el sur y Viña del Mar.

“Los estados y los gobiernos tenemos que dar señales claras. Y hay que dar una señal clara de austeridad, hay que dar una señal clara de que la prioridad está dentro de Chile”. afirmó.

“Yo creo que en eso se equivoca el Presidente Gabriel Boric. Ahora, corresponderá al presidente electo determinar cuál va a ser la política exterior de Chile frente a esta candidatura a partir del 11 de marzo. No voy a ser yo quien me adelanta a los juicios”, añadió.

En esta línea, Meza expresó que “es un error confundir los deseos personales del Presidente de la República con lo que tiene que ser la política internacional de un país”.

“Él puede tener sus deseos personales y está bien, le puede gustar la expresidenta Bachelet, le puede caer bien la expresidenta Bachelet y puede incluso creer que lo haría muy bien como secretaria general de la ONU. Pero sus deseos no son la política internacional de Chile”, sostuvo.