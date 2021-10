Ministra Carolina Schmidt por Dominga: “Nunca he llamado para decir que se apruebe y no he recibido del Presidente Piñera ningún llamado para decirme que apruebe o no”

La comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sesionó este miércoles para escuchar a la ministra del ramo, Carolina Schmidt, “a fin de conocer los antecedentes y su opinión en relación a la aprobación del proyecto Dominga, en la Región de Coquimbo, y referencias sobre el anuncio de decretar Área Marina Protegida al Archipiélago de Humboldt”.

La sesión tuvo lugar en la misma jornada en que los diputados de oposición presentaron la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera ante los hechos dados a conocer en la investigación periodística internacional conocida como Pandora Papers -realizada en Chile por Ciper y LaBot- que motivaron al Ministerio Público a indagar la compraventa de la minera en Islas Vírgenes Británicas por presuntos delitos de cohecho y soborno, además de eventuales delitos de tributarios. En la operación, por un monto de 152 millones de dólares a pagarse en tres cuotas, se habría condicionado el último pago a que la zona en que se emplaza el proyecto no fuese declarada área de protección ambiental.

En primera instancia, la jefa de cartera se excusó de participar debido a un tema de agenda y propuso ser reemplazada en la instancia por el subsecretario Javier Naranjo.

Para que se materializara el reemplazo, debía ser aprobado por la unanimidad de los diputados de la comisión, algo que legisladores de oposición descartaron.

“Quiero que se entienda, no es que no quiera escuchar al gobierno o no quiera escuchar al subsecretario, lo que ocurre es que esto es una situación de responsabilidad política que tiene que ver el rol que desempeña la ministra y de una situación que está insoluta de hace mucho tiempo y que tiene otras aristas hoy día”, sostuvo el diputado socialista Gastón Saavedra.

Finalmente, la votación sobre el reemplazo no se concretó porque la ministra Schmidt terminó conectándose para participar de la sesión por vía remota.

Al abrirse la primera ronda de preguntas a la secretaria de Estado, el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) consultó a Schmidt si hubo llamados del Presidente Sebastián Piñera respecto al proyecto Dominga.

Precisando que existe una normativa ambiental, Schmidt, aclaró que como ministra ella no toma “ninguna decisión de cómo avanzan a o no avanzan los proyectos” y agregó que “nunca he llamado para decir que se apruebe y no he recibido del Presidente Piñera ningún llamado para decirme que apruebe o no el proyecto como Dominga”, señaló.

En la misma línea recalcó que “no es una decisión que dependa del ministro de Medio Ambiente cuando se pone un proyecto y cómo éste se vota (...) no existe la posibilidad de que sea el ministro el que determine si el proyecto se aprueba o no se aprueba”.

En paralelo Schmidt detalló que los ministros revisan el proyecto cuando este llega, finalmente, al Comité de Ministros y que en las instancias regionales son “los seremis quienes votan los determinados proyectos, pero deben hacerlo en base a los antecedentes que están en el expediente del proyecto”.

El parlamentario González también apuntó que “el gobierno se va a acabar, sin embargo, todavía no es declarada (la zona) como área marina protegida”. Al respeto, la ministra sostuvo que existe un procedimiento formal para establecer estas áreas -con la construcción de un expediente técnico- y “que no depende del deseo del ministro”.

Tal como explicó la ministra, tras la creación de una propuesta -que se basa en el expediente técnica- ésta es enviada al Comité de Ministros de Sustentabilidad la cual debe aprobar o rechazar una propuesta de creación de área protegida.

“Es en esta instancia, en marzo del año 2018, la que no aprobó la propuesta de crear un Área Marina Protegida de múltiples usos en la zona de La Higuera, de 136.000 hectáreas, que había sido presentada por el ministerio del Medio Ambiente en su oportunidad”, señaló.

En ese sentido la ministra afirmó que “se va a presentar una nueva propuesta de creación de área marina protegida de múltiples usos, pero en este caso es una propuesta mayor que supera las 200 mil hectáreas para crear un área marina costera protegida en la zona de La Higuera”.