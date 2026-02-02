SUSCRÍBETE POR $1100
    Ministra de la Mujer tendrá su primera reunión bilateral con su sucesora este viernes

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostendrá este viernes su primera reunión bilateral con su sucesora Judith Marín en el marco del traspaso de mando del gobierno del Presidente Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

    Por el momento no está zanjado el lugar ni el horario, pero se contempla la posibilidad de que el encuentro se desarrolle en el mismo ministerio.

    Previo al hito, Orellana y Marín ya han tenido conversaciones. Así lo ha afirmado la titular de la Mujer en algunas entrevistas.

    Asimismo, cuando Marín fue designada como futura ministra, Orellana salió a saludarla a través de sus redes sociales.

    “Éxito a la futura ministra de la Mujer Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la Ley Integral”, se lee en X.

    En esa ocasión Marín respondió: “Gracias ministra Antonia Orellana y a todo su equipo, trabajaremos por todas las mujeres de Chile, incluyendo todos los logros y avances que hemos tenido”.

    Más sobre:Judith MarínAntonia Orellana

