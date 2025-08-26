SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ministra Orellana (FA) tras críticas del timonel del PC a Marcel: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”

La titular de la Mujer y Equidad de Género respondió a las críticas del presidente de la tienda comunista sobre la salida de Mario Marcel de Hacienda, marcando distancia con sus dichos y subrayando que el gobierno sigue enfocado en su agenda legislativa y de gestión.

Por 
Roberto Martínez

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó este martes las declaraciones del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien en los últimos días cuestionó la labor de Mario Marcel como ministro de Hacienda y sugirió que su salida reflejaba un “desgranamiento” en el Ejecutivo.

Consultada sobre el tema, Orellana respondió a 24 Horas con una contundente y escueta frase: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”.

En sus dichos la secretaria de Estado defendió la continuidad del trabajo gubernamental pese a la renuncia de Marcel la semana pasada, destacando que las coordinaciones con Hacienda en proyectos clave, como la elaboración del Presupuesto 2026 y la tramitación de la ley de sala cuna, se mantienen sin alteraciones.

En el mismo tenor, aseguró que, junto al nuevo titular de la cartera, Nicolás Grau, el Ejecutivo seguirá avanzando con la disciplina fiscal y los compromisos legislativos.

“Por supuesto que con Nico (Nicolás Grau) vamos a seguir en el mismo rumbo de trabajo que es cumplir las metas fiscales respecto al gasto, cumplir con la aprobación del FES, en nuestro caso con la aprobación del proyecto de sala cuna y hay un rumbo que ya está bien marcado”, remarcó.

Orellana también descartó que el Ejecutivo enfrente un escenario de “pato cojo”, como sugirió Carmona, señalando que el gobierno está concentrado en cumplir hasta el último día del mandato con reformas pendientes en el Congreso, como el aborto en plazos, la modificación de la sociedad conyugal y la implementación de la PGU aumentada.

Cuando uno está en gestión, no hay tiempo de preguntarse si se está perdiendo poder”, apuntó.

El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las críticas de Carmona contrastaron con las expresiones de apoyo que otros dirigentes del oficialismo, incluida la candidata presidencial del bloque, Jeannette Jara (PC), manifestaron hacia Marcel.

El timonel comunista afirmó que el exministro “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social” y sugirió que su renuncia generaba incertidumbre en plena etapa electoral.

Jara, en cambio, valoró públicamente el trabajo conjunto que tuvo con el otrora jefe del erario Fiscal durante su paso por el Ministerio del Trabajo, destacando los avances logrados en la reforma previsional.

La distancia evidenciada entre Carmona y la propia abanderada presidencial de la centroizquierda ha generado incomodidad en sectores del oficialismo, preocupados por los efectos que estas declaraciones puedan tener en la campaña. Orellana, en esa línea, evitó profundizar en la pugna interna, pero llamó a que el liderazgo de Jara sea el que se proyecte hacia adelante, evitando que “voces particulares” desvíen la atención de las tareas prioritarias del Ejecutivo y de la contienda electoral.

Más sobre:OficialismoAntonia OrellanaLautaro CarmonaPCMario MarcelPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump escala conflicto con la Fed: anuncia que destituirá a gobernadora y los mercados miran con cautela

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe

Grupo de aportantes de Sartor presenta recurso de reposición ante la CMF

Enami suscribe crédito por US$30 millones con Bladex y culmina proceso de refinanciamiento de deuda

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno
Chile

Santiago registra una temperatura máxima de 28,1°C, la más alta de este invierno

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Ministra Orellana (FA) tras críticas del timonel del PC a Marcel: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates
Negocios

Iansa empeora sus pérdidas ante menores precios del azúcar y la pasta de tomates

Grupo de aportantes de Sartor presenta recurso de reposición ante la CMF

Enami suscribe crédito por US$30 millones con Bladex y culmina proceso de refinanciamiento de deuda

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer
Tendencias

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

El plan de Trump para purgar los museos Smithsonian por su “ideología anti estadounidense”

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias
El Deportivo

Nicolás Córdova sorprende con un nuevo convocado a la Roja para las Eliminatorias

Hazaña en la Champions: la historia de Kairat Almaty, el emblemático club de Kazajistán que sorprende a Europa

El enojo de Casper Ruud con el US Open por el olor a marihuana: “Es molesto estar en la cancha mientras alguien fuma”

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile
Cultura y entretención

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Resistiré: el himno del Dúo Dinámico inventado por un periodista deportivo tras un fracaso sentimental

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe
Mundo

Venezuela desplegará buques y drones en sus costas por presencia militar de EE.UU en el Caribe

Trump advierte sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Colombia confirma secuestro de 34 militares tras operativo contra disidencias de las FARC

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile