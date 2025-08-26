Ministra Orellana (FA) tras críticas del timonel del PC a Marcel: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó este martes las declaraciones del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien en los últimos días cuestionó la labor de Mario Marcel como ministro de Hacienda y sugirió que su salida reflejaba un “desgranamiento” en el Ejecutivo.

Consultada sobre el tema, Orellana respondió a 24 Horas con una contundente y escueta frase: “Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”.

En sus dichos la secretaria de Estado defendió la continuidad del trabajo gubernamental pese a la renuncia de Marcel la semana pasada, destacando que las coordinaciones con Hacienda en proyectos clave, como la elaboración del Presupuesto 2026 y la tramitación de la ley de sala cuna, se mantienen sin alteraciones.

En el mismo tenor, aseguró que, junto al nuevo titular de la cartera, Nicolás Grau, el Ejecutivo seguirá avanzando con la disciplina fiscal y los compromisos legislativos.

“Por supuesto que con Nico (Nicolás Grau) vamos a seguir en el mismo rumbo de trabajo que es cumplir las metas fiscales respecto al gasto, cumplir con la aprobación del FES, en nuestro caso con la aprobación del proyecto de sala cuna y hay un rumbo que ya está bien marcado”, remarcó.

Orellana también descartó que el Ejecutivo enfrente un escenario de “pato cojo”, como sugirió Carmona, señalando que el gobierno está concentrado en cumplir hasta el último día del mandato con reformas pendientes en el Congreso, como el aborto en plazos, la modificación de la sociedad conyugal y la implementación de la PGU aumentada.

“Cuando uno está en gestión, no hay tiempo de preguntarse si se está perdiendo poder”, apuntó.

El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las críticas de Carmona contrastaron con las expresiones de apoyo que otros dirigentes del oficialismo, incluida la candidata presidencial del bloque, Jeannette Jara (PC), manifestaron hacia Marcel.

El timonel comunista afirmó que el exministro “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social” y sugirió que su renuncia generaba incertidumbre en plena etapa electoral.

Jara, en cambio, valoró públicamente el trabajo conjunto que tuvo con el otrora jefe del erario Fiscal durante su paso por el Ministerio del Trabajo, destacando los avances logrados en la reforma previsional.

La distancia evidenciada entre Carmona y la propia abanderada presidencial de la centroizquierda ha generado incomodidad en sectores del oficialismo, preocupados por los efectos que estas declaraciones puedan tener en la campaña. Orellana, en esa línea, evitó profundizar en la pugna interna, pero llamó a que el liderazgo de Jara sea el que se proyecte hacia adelante, evitando que “voces particulares” desvíen la atención de las tareas prioritarias del Ejecutivo y de la contienda electoral.