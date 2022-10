Ministra Tohá asegura que el Presidente Boric “quiere ir a La Araucanía no a hacer check, sino que a llevar una agenda contundente”

El sábado la ministra del Interior, Carolina Tohá, visitó por primera vez la Región de La Araucanía como titular de la cartera.

Durante su estadía en la zona, participó en reuniones con las autoridades locales, acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva.

Ya de vuelta en Santiago, este domingo, en conversación con Mesa Central de Canal 13, aseguró que “fue un buen viaje, muy productivo”, aunque también indicó que fue “preocupante”.

“Es positivo especialmente en un punto, creo que ha ido pasando en el tiempo que, mientras en el país La Araucanía es objeto de gran disputa, cuando uno habla con los actores con las autoridades democráticas, ve que hay mucha más convergencia, está menos polarizado”, comentó.

De esta forma, señaló que para solucionar la crisis en la zona, “lo que se requiere es una solución de Estado, que no tenga énfasis en el anuncio, si no que en hacer un compromiso en mediano plazo y que pase de gobierno en gobierno”.

Así, enumeró tres ítems a resolver: Cómo se van a solucionar los déficit en La Araucanía en materia social y económica. Acelerar el problema y “las demandas legítimas” en materia de tierras. Y por último, “llegar a un acuerdo a mediano plazo sobre lo que se va a discutir en el proceso constitucional, cómo va a ser la forma del Estado que reconoce a los pueblos indígenas”.

En esta línea, la ministra del Interior informó que “el Presidente (Gabriel Boric) quiere ir a La Araucanía a no hacer check, si no que llevar una agenda contundente”.

Respecto al Plan Buen Vivir, el cual busca “mostrar el compromiso del gobierno con los pueblos indígenas, reconociendo, además, la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”, Tohá aseguró que “nuestro objetivo es transformarlo en algo más que un plan de gobierno, en un programa que tenga base legal y eso significaría trascender del gobierno (...) estamos hablando de que vamos a tener noticias contundentes antes de final de año”.

“El crimen organizado es un tema fundamental no solo en La Araucanía (...) la necesidad de una política nacional contra el crimen organizado es evidente, pero en La Araucanía no es el único problema, las razones de fondo escapan lo meramente criminal”, añadió.

Por otra parte, tras la denuncia del Cuerpo de Bomberos de Cañete, quienes acusaron haber sido víctimas de un ataque durante una emergencia la noche del sábado, la titular de la cartera, informó que se “instruirá” al delegado regional “para que tome contacto para las fuerzas de seguridad allá y se les garantice la protección a Bomberos. No es justo que le pidamos que expongan su vida más allá del riesgo que implica su accionar. Entiendo totalmente la reacción que ellos tienen”.

“Estamos en una crisis en la que el Estado ha reaccionado lentamente”

La ministra del Interior, también comentó lo anunciado por el Presidente Boric en el Presupuesto 2023 en materia de seguridad, donde el Mandatario señaló que destinarán “todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas”.

“Hay un énfasis en la seguridad en todo sentido, porque está este énfasis en la seguridad económica, que es producto del momento que vivimos (...), está este énfasis en la seguridad social, que es el corazón del programa del Presidente y este énfasis en la seguridad pública que es una respuesta a la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Pero también es la comprensión de que cuando hay inseguridad en el ámbito de la seguridad pública, ninguna de las otras dos seguridades es viable, ni la económica ni la social”, apuntó Tohá en el mismo espacio televisivo.

Así, aseguró que es una prioridad y que eso se “traduce primero en recursos adicionales”: “El reajuste del 2023 va a ser equivalente a todo lo que se ha reajustado el presupuesto público desde el 2017 a la fecha. O sea, realmente llevábamos muchos años en que no se ha hecho un esfuerzo en términos de recursos significativos en materia de seguridad”.

En esa línea, expresó que “no es solo un problema de cantidad de recursos, es el énfasis y la forma de gestión de los recursos, y eso es muy interesante y muy novedoso”.

Bajo ese escenario, rescató que parte de los recursos se destinarán en “un plan dedicado exclusivamente al crimen organizado” y que habrá un mínimo común para todas las municipalidades en el Sistema de Seguridad Pública.

En tanto, Tohá afirmó que “estamos en una crisis sin duda alguna, una crisis en la que el Estado ha reaccionado lentamente, porque ha habido una evolución del tipo de criminalidad que tenemos en Chile en los últimos años, que ha sido exponencial, que ha significado que, los que antes eran delincuentes ahora son bandas organizadas (...) que están dispuestos a un nivel de crueldad que no conocíamos”.

En relación a si hay una autocrítica desde la centroizquierda al respecto, la titular del Interior sostuvo que, a su parecer no cree “que la centroizquierda haya generado las condiciones en lo más mínimo, pero creo que sí tenemos que ser críticos de que esto avanzó a una velocidad en que no se reaccionó oportunamente antes”

“Creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Tomar este tema y ponerlo en el centro, cuando uno ve al Presidente hablando en cadena nacional el otro día, uno ve alguien que tiene claro que, sin esto, todos las demás aspiraciones y reformas que queremos hacer para los chilenos y chilenas no son viables”, indicó.

“Yo en lo más mínimo diría que el gobierno del Presidente Boric no ha tenido prioridad para esto, tiene una manera de abordarlo que busca ir en la profundidad de los problemas, que busca ser efectivo y no deslumbrar (...) Son cosas en las cuales las fórmulas de los gobiernos progresistas y de los gobiernos de derecha han sido insuficientes, entonces hay que hacer un aprendizaje, trabajar en serio, no hay que hacer un campeonato de titulares”, concluyó Tohá en relación a la prioridad en este tema durante el transcurso de la administración actual.

“Cuando se ataca y se acusa al Presidente como lo hizo Katherine Martorell, lo que se debe hacer es lo que se hizo”

En la instancia, la titular de Interior abordó la polémica que se desató esta semana con la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), luego que La Tercera diera a conocer que el 22 de septiembre la ministra Tohá hiciera llegar una carta de amonestación al senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, en que solicitaba una retractación pública por parte de la exsubsecretaria.

El 15 de septiembre, Martorell, a través de la señal Vive, afirmó que, de acuerdo a la información de un medio de comunicación, el Presidente Boric “sabía” que Lucía Dammert -exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda- “iba a dar esta declaración como testigo, sabía incluso antes de nombrarla”, respecto a una investigación liderada por el FBI, en un caso por narcotráfico que involucra a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

La carta de Tohá generó molestia en RN, desde donde se le acusó de “amedrentamiento” y “violencia política”.

Al ser consultada sobre si era necesaria la misiva -que fue firmada en su calidad de vicepresidenta de la República- Tohá enfatizó en que, en su posición de ministra del Interior, “cuando se ataca y se acusa al Presidente como lo hizo (Martorell), lo que se debe hacer es lo que se hizo y se hizo por los canales que corresponde y en el tono que corresponde”.

“Y lo digo con una total claridad, un gobierno no puede ser indiferente a las acusaciones que se le hizo al Presidente”, aclaró la ministra.

Además, la secretaria de Estado, aseguró que cada vez que se le “acuse” al Presidente “de esa manera destemplada, injustificada, gravísima, por supuesto que vamos a pedir que se retiren esas acusaciones, no veo el amedrentamiento en ello”.

Sobre si aún espera las disculpas de la exsubsecretaria, Tohá enfatizó en que “siempre” las va “a esperar”.

“Siempre voy a esperar que un Presidente electo, democráticamente, sea cuidado por todas y todos, más allá que se tengan muchas diferencias con él”, aseveró.