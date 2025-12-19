Ministra Vallejo defiende gestión del Gobierno y apunta que “se dedicó principalmente a estabilizar el país”

Durante la mañana de este viernes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la reflexión realizada por Giorgio Jackson, donde apunta a los errores que habría cometido el Gobierno y que habrían impactado en el resultado de las elecciones señalando que “una cosa es el análisis sobre el resultado de la elección, y otra cosa es una mirada que puede ser autocrítica general del Gobierno, que no necesariamente pueda tener relación con un resultado electoral en particular”.

En conversación con Radio Infinita es que Vallejo se refirió al respecto señalando que “Yo recojo lo que ha escrito y reflexionado el exministro Giorgio Jackson más desde el punto de vista de un análisis más amplio, no solo coyuntural”, y agregando que “el progresismo tiene una gran tarea, es una reflexión profunda, no apresurada, del momento político que está viviendo Chile y el mundo con el ascenso de las ultraderecha, y justamente para pensar el nuevo ciclo político progresista”.

Frente a los problemas que ha enfrentado el Gobierno, Vallejo expresó que “yo creo que el listado de los problemas que hemos tenido como Gobierno lo ha dicho el propio presidente en varias oportunidades”, enfatizando que “más allá de este contexto electoral que se trata de atribuir esos problemas o esos errores al resultado, que no lo compartimos, es una evaluación que ha sido permanente por parte del presidente de la República”.

“Yo quiero ser muy clara, aunque en el caso del relato de la oposición primó mucho esta lógica del Gobierno de emergencia, de que el país está en crisis en todo ámbito, la verdad es que nuestro Gobierno se dedicó principalmente a estabilizar el país, a recuperar la senda del crecimiento. Las cifras están obviamente a favor de ese relato”, agregó la ministra.

Respecto a los errores y su posible influencia en la derrota en las elecciones, la ministra finalmente señaló que “hay que hacer una reflexión mucho más amplia desde el mundo progresista, que no se puede restringir a un par de cosas de gestión. Yo no creo que se pueda reducir a eso"

En la misma línea, Vallejo además abordó los cuestionamientos que apuntan a que el Gobierno habría renunciado a su programa, señalando que “desconoce que fuimos minoría parlamentaria, pero que a pesar de ser minoría logramos sacar, por ejemplo, una reforma de pensiones que aunque no eliminó la AFP, sí creó un seguro social que vino a reforzar la idea de un Estado que dé garantías de derechos”.

“Yo creo que todos tienen derecho a hacer opiniones, críticas, también con la libertad de expresión, obviamente, fuera incluso de los debates partidarios, pero así como se hacen públicas, yo públicamente puedo decir que está, al menos, esa mirada de supuesta renuncia muy alejada de la realidad de la gestión”, expresó.

Eventual retorno del rol de Primera dama

En la ocasión, la ministra se refirió a, eventual retorno del rol de la Primera Dama en el Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que las funciones que estaban a cargo de la dirección fueron distribuidas entre los distintos ministerios.

"Nosotros sabemos que con los cambios de Gobierno, cada Gobierno tiene su sello, su impronta. Y más allá de la mirada crítica que se pueda tener, nosotros somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar en esta materia la próxima administración", señaló.

A pesar de esto, la ministra apuntó que “cuando se distribuyeron las funciones de la Dirección Sociocultural a otros ministerios, hubo todo un cambio administrativo”, y que no fue llegar y decidirlo".

“Si alguien quisiera retornar esas funciones a una Dirección Sociocultural, obviamente, yo me imagino que tendría que hacerlo también no solo con un acto administrativo, sino que con un proceso de diálogo”, explicó.