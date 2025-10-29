SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

"Felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político-electoral. Porque uno se hace una pregunta, ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país?", mencionó.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la mañana de este miércoles la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió a los dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei, quien trato de “atorrantes” a los integrantes de la actual administración.

“Felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político-electoral. Porque uno se hace una pregunta, ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país? Algunos tratando a los que no son de su clase de atorrantes, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos. Me preocupa que este sea el nivel del debate", señaló la ministra en conversación con T13 Radio.

Según añadió, “más allá de las performances electorales que se tienen para pegar con cuñas, para pegar con titulares, creo que todo siempre tiene un límite, y a veces se logra sobrepasar los límites más bajos del debate político, y aquí yo creo que lo sobrepasaron”.

De acuerdo a lo que añadió Vallejo, “Es lamentable, uno esperaría que se discuta en función de las ideas, que haya debate en torno a las propuestas de país, pero no en torno a la descalificación, ni menos de este tipo, más allá de la connotación clasista y todo eso”.

Finalmente, según apuntó la ministra, “en general en los contextos electorales, y vuelvo al punto, hay puesta en escena, hay performance electorales que son parte de, pero aquí yo creo que se llegó al nivel más bajo del debate público y para nosotros como gobierno al final lo importante es que si recibimos críticas sean en torno a nuestras medidas, nuestras propuestas, poder hablar sobre eso”.

Cobro por error en cuentas de luz y acusación contra Pardow

En la ocasión, la ministra Vocera de Gobierno, también abordó el proceso de devolución por el error en los cobros de la cuenta de luz y los cuestionamientos que han surgido por la cantidad que será devuelta.

“En un momento se confundió que el alza por descongelamiento de las tarifas era un alza que había producido un error, y eso no fue así. Una cosa fue el descongelamiento, o sea, el alza que produjo el descongelamiento, y otra cosa es el problema metodológico”, explicó Vallejo.

Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo busca devolver un total de $12.000 dividido entre seis meses. Siendo un descuento de dos mil pesos mensuales en las cuentas de luz a partir de enero de 2026.

“Hubo un cobro injusto, que no fue un gran cobro, un cobro menor, pero de todas maneras fue injusto, y lo que dijimos desde el inicio es que sean 100 pesos, sean 1.000 pesos, lo que sea que se haya cobrado de más se tiene que devolver. Y eso que se cobró de más fueron, en promedio, 12.000 pesos que van a verse reflejados en las cuentas de la luz a partir del mes de enero”.

En la misma línea, la ministra abordó los cuestionamientos que han surgido a raíz de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, quien contará con apoyo jurídico por parte del Gobierno.

“Nosotros vamos a esperar que la Contraloría se pronuncie para total transparencia”, señaló la ministra, añadiendo que “obviamente los equipos jurídicos defienden que le corresponde una defensa al exministro. Sin embargo, para total transparencia y tranquilidad, porque además esto se ha tomado fuertemente el debate con la oposición, vamos a esperar que la Contraloría se pronuncie”.

Más sobre:Camila VallejoEvelyn MattheiAtorrantesDiego PardowCuentas de luz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

5.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno
Chile

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes
Negocios

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas
Tendencias

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro
Mundo

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Rusia insta a Estados Unidos a “respetar la ley” con su actividad militar cerca de Venezuela

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal