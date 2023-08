Ministra Vallejo y menor presencia de RD en el gabinete: “Esto no tiene que ver con un partido”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó la tarde de este miércoles el cambio de gabinete que realizó en la mañana el Presidente Gabriel Boric y que golpeó a Revolución Democrática (RD). Esto, al perder la cartera de Educación, quedar reducidos a un solo ministerio (Bienes Nacionales) y no estar presentes en el corazón del gobierno.

En concreto, en Educación salió Marco Antonio Ávila (RD) y asumió Nicolás Cataldo (PC); en Culturas dejó la cartera Jaime de Aguirre y llegó la actriz Carolina Arredondo; en Minería salió Marcela Hernando y asumió Aurora Williams -ambas radicales-; dejó Bienes Nacionales Javiera Toro y arribó Marcela Sandoval (RD), a la vez que Toro será la nueva ministra de Desarrollo Social, en reemplazo de Giorgio Jackson (RD), quien dimitió la semana pasada.

Así, el partido encabezado por el senador Juan Ignacio Latorre sufrió la salida de su fundador y líder, Giorgio Jackson, del gabinete. Este miércoles, en tanto, perdieron el Ministerio de Educación y no lograron mantener la cartera de Desarrollo Social, debiendo conformarse con un espacio en Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Servicios Sociales.

En conversación con 24 Horas, la ministra Vallejo se refirió a la situación de RD dentro del gobierno y afirmó que “lo que ha señalado el Presidente el día de hoy respecto al carácter de este cambio de gabinete, que tiene un objetivo en sí mismo e independientemente de la coyuntura, tiene que ver con cómo fortalecer y darle más fuerza a ciertas carteras que tienen asociadas a ellas agendas importantes para las personas”.

Además, agregó que “a mí me corresponde ser muy honesta en como el Presidente ha fijado los caminos y las decisiones que ha tomado. Una cosa es el caso fundaciones, que no involucra a un solo partido y no involucra a solo el gobierno central, involucra a gobiernos regionales que nada tienen que ver con nuestro gobierno, porque son electos. Ha involucrado a otros militantes de otros partidos, hay casos de corrupción donde se están investigando también a municipalidades que tienen otros partidos y otras militancias, entonces, esto no tiene que ver con un partido, aquí las responsabilidades políticas cuando el Presidente las ha detectado las ha hecho valer, las responsabilidades administrativas también”.

Reunión con Chile Vamos este jueves

La ministra vocera también se refirió a la cita que el Presidente Boric tendrá este jueves con los dirigentes de Chile Vamos, con el fin de retomar el diálogo en la agenda social del gobierno.

Al respecto, Camila Vallejo dijo que “cuando queremos empujar un cambio en el sistema de pensiones, necesitamos que haya voluntades de distintas sectores para lograr una especie de pacto social en torno a las necesidades de resolver el padecimiento de muchos compatriotas que están con pensiones paupérrimas, y eso implica un sentido de urgencia, un sentido de responsabilidad, un acuerdo nacional que ponga en el centro resolver hoy el drama de los adultos mayores en nuestro país”.