Ministro Elizalde confirma cita con su sucesor, Claudio Alvarado, para la próxima semana

El ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) confirmó este jueves que la próxima semana se reunirá con su sucesor, Claudio Alvarado (UDI), y así dar inicio a la ronda de bilaterales que los ministros en ejercicio sostendrán con los próximos en ocupar los cargos en el gabinete.

Antes de entrar a una reunión en el Ministerio de Hacienda durante la tarde, Elizalde sostuvo un breve diálogo con la prensa y confirmó que el encuentro está agendado para la semana que viene. “Vamos a tener una reunión la próxima semana y después se va a hacer público un itinerario respecto a las distintas reuniones de coordinación que se van a llevar adelante entre las distintas autoridades”, anunció.

“Estamos trabajando por un traspaso de mando que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información necesaria para realizar sus trabajos del primer día. Porque finalmente, independientemente de los cambios de gobierno, la tarea o el trabajo del Estado no puede detenerse. En ese contexto se está subiendo toda la información a través de medios electrónicos para que esté a disposición de las nuevas autoridades y se van a realizar reuniones bilaterales entre los ministros de las distintas carteras”, añadió.

Según adelantó La Tercera ayer, la cita entre Elizalde y Alvarado -quienes ya se han reunido formalmente en dos ocasiones- será el primer acercamiento para comenzar el proceso de traspaso administrativo entre ministros.

El próximo ministro del Interior Claudio Alvarado. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

De hecho, el resto de los equipos de los ministros en ejercicio supeditaron todos los encuentros al que tendrán primero Elizalde y Alvarado.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), también dejó en suspenso su futura cita con su sucesora republicana, Mara Sedini, aludiendo a que Elizalde está a cargo: “No me he podido comunicar todavía con ella, pero el ministro del Interior está coordinando obviamente toda la agenda para que podamos tener nuestras reuniones bilaterales. Yo me imagino que va a ser el mes de febrero, por cierto que espero reunirme con ella, recibirla y su equipo en la oficina del ministerio, contarle todo el trabajo que hicimos, hacer un adecuado traspaso administrativo, como corresponde”.