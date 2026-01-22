SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ministro Elizalde confirma cita con su sucesor, Claudio Alvarado, para la próxima semana

    El encuentro entre Elizalde y Alvarado será el primer acercamiento para comenzar el proceso de traspaso administrativo entre ministros salientes y entrantes.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    MINISTRO DEL INTERIOR ALVARO ELIZALDE. - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) confirmó este jueves que la próxima semana se reunirá con su sucesor, Claudio Alvarado (UDI), y así dar inicio a la ronda de bilaterales que los ministros en ejercicio sostendrán con los próximos en ocupar los cargos en el gabinete.

    Antes de entrar a una reunión en el Ministerio de Hacienda durante la tarde, Elizalde sostuvo un breve diálogo con la prensa y confirmó que el encuentro está agendado para la semana que viene. “Vamos a tener una reunión la próxima semana y después se va a hacer público un itinerario respecto a las distintas reuniones de coordinación que se van a llevar adelante entre las distintas autoridades”, anunció.

    “Estamos trabajando por un traspaso de mando que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información necesaria para realizar sus trabajos del primer día. Porque finalmente, independientemente de los cambios de gobierno, la tarea o el trabajo del Estado no puede detenerse. En ese contexto se está subiendo toda la información a través de medios electrónicos para que esté a disposición de las nuevas autoridades y se van a realizar reuniones bilaterales entre los ministros de las distintas carteras”, añadió.

    Según adelantó La Tercera ayer, la cita entre Elizalde y Alvarado -quienes ya se han reunido formalmente en dos ocasiones- será el primer acercamiento para comenzar el proceso de traspaso administrativo entre ministros.

    El próximo ministro del Interior Claudio Alvarado. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    De hecho, el resto de los equipos de los ministros en ejercicio supeditaron todos los encuentros al que tendrán primero Elizalde y Alvarado.

    La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), también dejó en suspenso su futura cita con su sucesora republicana, Mara Sedini, aludiendo a que Elizalde está a cargo: “No me he podido comunicar todavía con ella, pero el ministro del Interior está coordinando obviamente toda la agenda para que podamos tener nuestras reuniones bilaterales. Yo me imagino que va a ser el mes de febrero, por cierto que espero reunirme con ella, recibirla y su equipo en la oficina del ministerio, contarle todo el trabajo que hicimos, hacer un adecuado traspaso administrativo, como corresponde”.

