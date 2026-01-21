SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    El ministro del Interior en ejercicio y su sucesor comenzarán "pronto" la larga hilera de encuentros entre las autoridades salientes y las entrantes. De momento, algunos secretarios de Estado han tomado contacto con quienes los reemplazarán en los cargos, para felicitarlos y ponerse a disposición. Otros, se han mostrado disponibles incluso a concretar acercamientos antes de los encuentros formales, a propósito de la emergencia en el sur.

    David Tralma 
    David Tralma

    Pronto, dicen en La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, se reunirán para inaugurar la temporada de citas bilaterales entre los secretarios de Estado del gobierno saliente del Presidente Gabriel Boric y los de la administración entrante del Mandatario electo José Antonio Kast.

    Los detalles de esa cita se están cerrando entre los equipos de los dos antiguos compañeros en el Parlamento, quienes además están a cargo del proceso de cambio de mando.

    Elizalde y Alvarado, en todo caso, ya ha tenido dos reuniones formales. Una fue el 15 de diciembre, cuando Boric y Kast iniciaron el proceso de cambio de mando y la otra fue el pasado lunes, cuando acompañaron al Mandatario y el Presidente electo en su cita para ajustar las coordinaciones para enfrentar los incendios en el sur.

    Una vez se concrete el encuentro entre ambos, comenzará la ronda de reuniones bilaterales entre los representantes de los otros 24 ministerios del gabinete. Para estos encuentros se deben considerar las vacaciones que se tomen las autoridades salientes y entrantes.

    La Tercera consultó a los equipos ministeriales sobre posibles fechas para dichas citas y todos supeditaron los encuentros al que tendrán primero Elizalde y Alvarado.

    Kast ha puesto énfasis en que estrena un “gobierno de emergencia”, por lo que la atención estará principalmente en carteras como Seguridad, donde el Presidente electo nominó como ministra a la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert.

    Esta última fue felicitada este martes por el ministro Luis Cordero, con quien debió trabajar en temas de coordinación del ministerio en dicha región. “La instalación del Ministerio de Seguridad en la región, ella no solo la facilitó, sino que fue muy colaboradora con nosotros. Varios de los procedimientos, además de las investigaciones que ha desarrollado, que han tenido impacto en Santiago, han tenido impacto en general. Ella también fue muy bondadosa en la forma de poder exponer esos hechos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad”, planteó el titular de la cartera.

    No fue el único en enviar mensajes a quien lo sucederá en el cargo. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, felicitó anoche en redes sociales a Louis de Grange, con quien tuvo una fuerte disputa en el pasado, durante su periplo en la Universidad Católica: “El mayor de los éxitos al próximo ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange. Liderar este ministerio es un enorme desafío, pero con grandes recompensas al ver cómo puede mejorar la calidad de vida de las personas. Contará con un tremendo equipo en el ministerio“.

    11/10/2023 JUAN CARLOS MUÑOZ, MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Quien también tomó contacto con sus sucesores fue el biministro de Economía y Energía, Álvaro García. Tras el anuncio, el secretario de Estado tomó contacto con el próximo titular de Economía, Daniel Mas -quien también se hará cargo de Minería-, y de Energía, la senadora Ximena Rincón.

    El biministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Al primero no lo conoce tanto y con la segunda ha compartido últimamente en el Congreso, ya que la exministra de Michelle Bachelet preside la comisión de Hacienda del Senado. A ambos los felicitó y se puso a disposición de lo que necesiten.

    García, además, ha sido promotor en sus ministerios de incluir en instancias transversales, como el comité de expertos que propondrá cambios regulatorios al sector eléctrico y la Planificación Energética de Largo Plazo 2028-2032, a integrantes del mundo de Kast, para así agilizar tareas del traspaso de información de las carteras.

    Un caso particular es el de la secretaría general de la Presidencia. Esto porque la actual ministra, Macarena Lobos, tiene contacto directo y casi diario en el Congreso con la figura a la que le entregará la posta, José García-Ruminot. En ese contexto, ambos se han fotografiado a modo de broma y se proyecta que se sigan viendo durante lo que resta de proceso legislativo.

    A los saludos también se sumó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien este miércoles publicó: “Éxito a la futura ministra Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la #LeyIntegral“.

    Emergencia abre cancha para acercamientos

    Hoy parte del gabinete del Presidente Boric está en el sur, repartido entre las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Dicha zona está siendo afectada por duros incendios, lo que generó que tanto el Mandatario en ejercicio como José Antonio Kast viajaran este miércoles al lugar.

    En ese contexto, algunos ministros de Boric se han abierto a la posibilidad de adelantarse a las bilaterales formales que iniciarán tras la cita Elizalde-Alvarado y comenzar desde ya en el proceso de entrega de información sobre los daños que dejó la catástrofe. Esto siguiendo el espíritu de la misma disposición que mostró Boric este lunes en su reunión con Kast.

    31/03/2025 - JESSICA LOPEZ, MINISTRA DE OBRAS PUBLICAS - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Este es el caso de la titular de Obras Públicas, Jessica López, quien llegó a evaluar la posibilidad de moverse desde la Araucanía hasta el Biobío para iniciar sus acercamientos con su sucesor, Martín Arrau, en caso de que este se hubiera subido al avión con Kast. Esto, finalmente, no ocurrió, pues el Presidente electo viajará solo con su titular de Vivienda, Iván Poduje.

    04/07/2025 - FRANCISCO FIGUEROA CERDA, MINISTRO DE BIENES NACIONALES - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Esta disposición también la tienen en Bienes Nacionales, que lidera el ministro Francisco Figueroa y que desde marzo encabezará Catalina Parot. Desde esta cartera comentaron a La Tercera que “tendremos reuniones bilaterales de acuerdo al cronograma que defina el Ministerio del Interior con su contraparte del gabinete entrante. No hemos recibido solicitudes de reuniones previas por la emergencia, pero nuestra disposición es total en ese sentido”.

