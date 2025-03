Moreira (UDI) no se baja e insiste con postulación a vicepresidencia del Senado

A través de una carta pública, el senador Iván Moreira (UDI) les comunica a sus pares que sigue en pie su postulación a la vicepresidencia del Senado.

Ante la negociación que abrió Chile Vamos con senadores del oficialismo para cederles la vicepresidencia a cambio de que apoyen a Felipe Kast (Evópoli) para presidir la corporación, el gremialista hace una “invitación” al resto de las bancadas “que no son parte de este acuerdo, a los independientes y a aquellos que, habiendo sido parte, se sientan incómodos con la falta de cumplimiento de la palabra empeñada (...) a considerar mi nombre este miércoles como vicepresidente del Senado”.

“Es incomprensible que mi sector, en un año electoral, con los ataques permanentes de la ultraderecha por nuestra disposición a llegar a acuerdos con el gobierno, entregue la vicepresidencia a un senador oficialista sin que haya un bien superior que lo justifique (a diferencia de la reforma de pensiones) cuando a su vez implica nuevamente violar el acuerdo pactado en marzo de 2022. Si Chile Vamos, existiendo un candidato de oposición, vota por un candidato de izquierda a la vicepresidencia, debe hacerse cargo de su responsabilidad, de haber consecuencias políticas futuras”, advierte.

La carta comienza con una referencia a su trayectoria. “Ustedes saben mi historia. Mis logros y triunfos son producto de mi esfuerzo en un camino lleno de obstáculos, siempre luchando contra fuerzas que hicieron lo posible y lo imposible, para que no fuera elegido senador esta es una de las varias que han sucedido”, comenta.

“Ya en la Cámara de Diputados di pruebas concretas de mi capacidad de darle confianza y seguridad a todos y todas cuando fui vicepresidente de esa corporación, he sido actor que asegura gobernabilidad de forma transversal, lo que sumado a mi experiencia en ambas cámaras me convierte en un nombre con derecho a ser considerado en la próxima elección de la mesa del Senado como vicepresidente”, añade.

“¿Qué me motiva? El cumplimiento de lo pactado. Los acuerdos son compromisos nacidos de la voluntariedad y cuyo cumplimiento nace de la confianza, del respeto al honor de la palabra empeñada. Lo que ocurrió el año pasado constituye un nefasto precedente, donde a instancias de aquellos que no fueron parte del mismo, se incumplió lo acordado dejando al PPD fuera de la testera. Una elección no acordada con los parlamentarios ni del PPD ni la UDI tanto en la Presidencia como en la Vicepresidencia, donde ni por deferencia se avisó a los senadores esa decisión cupular. Este año se busca nuevamente alterar el acuerdo, pero no para resarcir al PPD, sino que para entregar la vicepresidencia a un senador PS, según informa la prensa. No se soluciona un bochorno con otro peor”, comenta.

“Las señales en política son importantes; ad portas de la elección presidencial y parlamentaria, con una crisis de seguridad y económica que no cede, la mesa del Senado es una muestra de la disposición de la clase política para enfrentar los desafíos que se vienen”, señala.

“La gobernabilidad se basa en la confianza, en dar garantías a todas las partes, en ser capaz de tener disponibilidad para revisar todas las posturas con ecuanimidad y altura de miras, pero sobre todo consiste en ser transversal y creo que mi experiencia política y de vida son prueba suficiente de estar a la altura de la responsabilidad”, expresa Moreira.

La elección de nuevas autoridades de la Cámara Alta se realizará el próximo miércoles.