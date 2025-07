Mundaca no garantiza apoyo a Jara y mantiene en suspenso decisión de entrar en la carrera presidencial

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó este martes su posición frente al actual escenario presidencial oficialista, con Jeannette Jara (PC) como la carta unitaria del sector. En ese sentido, advirtió que aún no hay una definición clara mientras no existan compromisos concretos con la descentralización.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Mundaca señaló que “no hemos definido nada, porque no veo de parte de Jara un compromiso serio en descentralización”

“Exigimos respeto, que tiene que ver precisamente con la forma en la que hemos conducido la región de Valparaíso. Quienes estamos al frente del proceso de descentralización no deberíamos quedar fuera de la mesa”, aseveró.

Mundaca, quien ha manifestado cercanía con sectores independientes y de izquierda fuera de los partidos tradicionales, insistió en que su permanencia como opción presidencial dependerá de señales claras.

“Lo que hay hoy es una situación de disputa, que es legítima. Nosotros estamos en una disputa permanente, yo estoy en una posición de insubordinación permanente, y eso significa que no dependemos del gobierno”, afirmó.

Consultado por los diálogos que mantiene con otros actores del oficialismo, el gobernador expresó que “hay un sector de la izquierda institucional que no quiere que exista una candidatura que no surja desde el centro del poder”.

Respecto a la posibilidad de que Modatima respalde a Jara, Mundaca fue enfático al señalar que "está en cuestión todavía, y lo que hemos dicho es que no vamos a asumir ninguna postura mientras no se expliciten compromisos con la descentralización”.

. Si bien ha evitado definir plazos para una decisión definitiva sobre su candidatura, dejó entrever que las próximas semanas serán claves, asegurando que aún “no me bajo, porque todavía no hay nada decidido".

“No lo haré mientras no haya garantías serias de que las regiones no seguirán postergadas”, sentenció.