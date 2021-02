Narváez nombra equipo político con Nivia Palma de jefa de campaña y viaja a Santiago para reforzar agenda

La campaña electoral de la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, va tomando cada vez más forma. Ante su inminente llegada a Santiago desde Puerto Montt, el próximo miércoles 24, la abanderada del PS ya definió al equipo político que la acompañará en la carrera a La Moneda.

La candidata socialista nombró a su compañera de gabinete en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, la extitular de Bienes Nacionales (2016-2018), Nivia Palma, como su jefa de campaña.

Mientras que el diputado del distrito 21 -que agrupa a Lota, Lebu, Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Cañete, Contulmo, Tirúa, Los Ángeles, Tucapel, Antuco, Quilleco, Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Nacimiento, San Rosendo y Laja-, Manuel Monsalve, será quien asuma el rol de coordinador político de la campaña.

El tercer integrante de este grupo es Daniel Hojman. El exvicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile, además de profesor asociado del departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios y de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, será su coordinador programático.

Por último, el círculo lo cerrará su coordinador de comunicaciones estratégicas: Gonzalo Tapia, sociólogo de la Universidad Católica.

Hace unos días, Narváez ya había formado un equipo constitucionalista -formado por abogadas y abogados, y liderado por Flavio Quezada- para trabajar en una propuesta respecto del rol que debería tener el próximo gobierno en la implementación de la nueva Constitución, grupo que comenzará a reunirse todas las semanas.

Pero, además, la definición de la exvocera se da en días en que la carrera presidencial en la oposición no ha estado exenta de tensiones.

En Unidad Constituyente ha generado ruido la propuesta del senador Guido Girardi de que el bloque del PS-PPD realicen una “preprimaria” entre sus candidatos -Narváez y el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz- antes de la primaria legal del 4 de julio, dejando fuera a la Democracia Cristiana.

La idea ha tenido adeptos y retractores. Ayer un grupo de expresidentes del PS firmó una carta apoyando que se realizara esta consulta previa, argumentando que “las fuerzas políticas democráticas de izquierda debemos responder con un proyecto de unidad y de transformaciones sociales profundas que sea capaz de dar cuenta de las carencias que tuvo la democratización después de la dictadura”.

Sin embargo, este escenario incomodó en la DC y su presidente, Fuad Chahin, manifestó que “esto va a nacer muerto porque va en contra del sentido común”. La propuesta también ha sido cuestionada por militantes del mismo PPD quienes, de hecho, solicitaron al timonel de la tienda que no participara de esta preprimaria y que fuera directamente a los comicios del 4 de julio.

“Si hay algo que no busco es un traje a la medida, lo que he dicho es que me someto a cualquier escenario. Si hay que competir con todo el mundo, con todo el mundo se compite”, fueron las palabras de Paula Narváez al respecto.