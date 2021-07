Narváez urge a la Unidad Constituyente y al progresismo a establecer candidatura única: “No hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible”

En la Plaza Vicuña Mackenna, a un costado del Cerro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago y a menos de 12 horas de las primerias legales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, que alzaron a Gabriel Boric y a Sebastián Sichel como los candidatos únicos a la presidencia de sus respectivos bloques, la carta del PS, Paula Narváez abordó los comicios definitivos de noviembre.

Lo hizo acompañada de un gran número de militantes y personeros políticos, como el senador Carlos Montes y el diputado Vlado Mirosevic. Y en dicha instancia urgió a la Unidad Constituyente y al progresismo a adoptar una rápida definición para llegar con una candidatura única a la papeleta presidencial.

“Ayer fue un día importante para Chile y la democracia. Las primarias legales son un triunfo de los gobiernos progresistas, de la exconcertación, hay que decirlo así. Y lo hicimos, porque sabíamos y teníamos un compromiso con que la democracia necesita ser profundizada. Quiero aprovechar de saludar y felicitar el enorme entusiasmo ciudadano por participar el día de ayer, en una participación importante, que demuestra que la ciudadanía cada vez más quiere ser parte de las decisiones, quiere ser parte de aquellos procesos políticos que tienen que ver directamente con sus vidas. Y eso es una buena noticia. La participación y la democracia siempre nos va a alegra a quienes somos demócratas de corazón, en pensamiento y en acción”, comenzó diciendo Narváez.

“Quiero enviar las felicitaciones a quienes resultaron ganadores ayer de las primarias, tanto de Apruebo Dignidad como de Chile Vamos. Quiero también saludar y enviar afectuosamente un abrazo a quienes no resultaron electos, porque lo importante de esto es tener la convicción de que siempre será mejor participar en elecciones, que no participar en elecciones. Y tener la valentía de querer hacerlo. Creo que es un valor en democracia y es fundamental que lo sigamos impulsando y fortaleciendo”, agregó.

Narváez volvió a lamentar el hecho de que no hayan podido participar de dicha primaria, luego de que sectores del PC y el FA vetaran a partidos que apoyaban su candidatura, lo que terminó rompiendo las negociaciones y terminó con el PS no siendo parte de dichos comicios que convocaron a más de 3 millones de votantes.

Tras esas primeras palabras, Narváez entró de lleno al escenario presidencial de su sector, asegurando que el cuadro presidencial de noviembre estaba “incompleto”.

“Pero el cuadro no está completo, el cuadro está incompleto, porque falta un sector político fundamental en la historia política de Chile, y es el que yo represento, que es el socialismo democrático y el progresismo, que no puede renunciar a estar en esta elección presidencial que se inserta en un momento histórico”, dijo enfática la exministra de Michelle Bachelet.

En ese mismo sentido, Narváez afirmó que “reiteramos la necesidad de que a través de un mecanismo democrático, podamos definir una candidatura única de justamente la Unidad Constituyente y el progresismo, para poder estar en la primera vuelta de noviembre en la elección presidencial. No hay espacio para otra cosa, no existe la posibilidad de hacer la definición de una manera distinta a un proceso democrático, que legitime esta decisión. El tiempo se acabó, no hay más tiempo para estas definiciones y temo que de no tomarlas, el proceso sea irreversible. Por lo tanto, para este sector político creo fundamental tomar la responsabilidad de hacer esta definición a la brevedad. Es lo que el país exige, demanda y es lo que debemos hacer”.

“Hoy día, mientras estamos en este sector político todavía en una indefinición para poder llegar con una candidatura única a noviembre, la política de este sector se desperfila para muchos ciudadanos y ciudadanas y yo no permitiré que eso pase”, complementó.

Asimismo aseguró que no se puede permitir un segundo gobierno de derecha en el país. “La derecha no puede volver a gobernar el país. Pero con el clon de Piñera que ayer ganó las elecciones de Chile Vamos no es posible y no lo podemos permitir”, cerró.

Heraldo Muñoz, extimonel PPD y actual líder del comité político de Narváez, aseguró en la misma línea que “hay un sector que no está adecuadamente representado que es la centro izquierda, y por eso nuestra candidatura de Paula Narváez, y espero que exista una candidatura unitaria de la centro izquierda, sea Paula Narváez o Yasna Provoste, y que tengamos un mecanismo democrático para resolver quién sea el candidato o candidata de unidad”.

“Creo que hay que responder a la ciudadanía, la ciudadanía quiere cambios profundos, pero con estabilidad. Y las elecciones de ayer demostraron eso, porque las candidaturas más polarizantes no ganaron. Entonces hay cierto sentido común. Queremos cambios estructurales, pero con sentido de gobernabilidad y responsabilidad, y creemos que quien mejor lo representa es Paula Narváez”, complementó.

DC también urge por pronta definición

Por su parte la DC -que el 14 y 21 de agosto hará una Junta Nacional para proclamar candidatura presidencial- también urgió al sector para llegar con una candidatura única de cara a noviembre.

El secretario general de la Democracia Cristiana (DC), David Morales afirmó en diálogo con Cooperativa que fue “un tremendo error no haber sido parte de un proceso de primarias desde la centroizquierda desde Unidad Constituyente”.

“Esta semana, porque ya no hay más tiempo, tiene que quedar definido el mecanismo de determinación de esa candidatura presidencial única, los tiempos se acabaron”, agregó.