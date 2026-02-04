“No es prudente si te quedan 30 días”: Alessandri (UDI) cuestiona a Boric por nominación de Bachelet a la ONU

En medio de los resquemores que ha generado en las filas opositoras la oficialización que hizo el Presidente Gabriel Boric, junto a México y Brasil, de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, el diputado Jorge Alessandri (UDI) reforzó estos cuestionamientos planteando que la nominación fue “poco prudente”.

“Todos los presidentes en Chile mantienen todas sus facultades hasta el 11 de marzo. No hay ninguna ley que diga que esto se va reduciendo en los últimos dos meses o en el último mes. Una cosa es la ley (...) pero otra cosa es la prudencia", reparó el parlamentario en diálogo con radio Duna este miércoles.

En esa línea, acotó: ¿Tiene facultades el Presidente Boric para nominarla? Sí, pero evidentemente que no es prudente si te quedan 30 días”.

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de México y Brasil, anuncia la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

“No es prudente además si tú has toreado, por decirlo coloquialmente, al presidente de Estados Unidos varias veces. Recuerde usted que en la ONU, Estados Unidos tiene el poder de veto. O sea, si a Estados Unidos no le gusta un candidato, lo puede vetar. Y evidentemente que sería un bochorno que eso ocurriera”, añadió

También mencionó que el presidente electo, José Antonio Kast, una vez que asuma “tiene la facultad de mantenerla a ella o, de lo que yo espero, de cambiar el candidato o apoyar a otro”.

Asimismo, cuestionó la idoneidad de la ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para el cargo: “La presidenta Bachelet, haciendo un juicio objetivo, primero fue el gobierno que menos creció desde el 90 a la fecha, en su segundo mandato, después pasó una reforma educacional que hizo mucho daño a la educación particular subvencionada, fue la que promovió la tómbola, el fin a la selección, cosas que le hicieron daño a Chile y que Chile le va a costar 10 años recuperarse".

“¿Queremos que ella, a ese foro internacional, vaya a promover estas cosas? No vaya a ser que se la copie otro país como Brasil, como Ecuador, y terminen esos países con la educación pública en el suelo, igual que Chile. Entonces, si vamos a mandar a alguien que va a tener un micrófono grande en un foro internacional, mandemos a alguien que ha hecho muy buenas cosas para Chile, que es un ejemplo, que tiene manejo internacional, y veamos cómo puede influir", precisó.

Adicionalmente reparó en que “este es un mundo distinto al mundo que le tocó a ella en Naciones Unidas, donde Estados Unidos está jugando un rol distinto, muy de opinar derechamente sobre las cosas. Está Trump encima de las Naciones Unidas, de las distintas relaciones internacionales, y nosotros creemos que no es la mejor persona para este mundo actual, para este mundo polarizado, para este mundo con este presidente de Estados Unidos, y para la forma en que se están llevando las relaciones internacionales hoy día”.