Ciencia y Tecnología
    Política

    “No vale la pena”: Kast evita polemizar con Boric por dichos sobre líderes “serviles” con Trump

    El presidente electo llamó al gobernante en ejercicio a "preocuparse de los problemas de Chile, antes de entrar a discutir lo que puede haber dicho o hecho un Presidente de otra nación”, en relación a la operación militar de Trump en Venezuela y que condenó Boric.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 22 de diciembre 2025.

    El Presidente electo, José Antonio Kast, aterrizó la tarde de este martes en Perú, donde evitó polemizar con el Presidente en ejercicio, Gabriel Boric, por sus dichos en torno a quienes apoyan a Donald Trump por su operación militar en Venezuela, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

    Esto, luego de que Boric afirmara este martes a través de su cuenta en X, que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

    En su llegada a Perú, Kast evitó polemizar con Boric y lo llamó a cuidar el clima político, tras sus dichos en torno en quienes apoyan las acciones del magnate republicano.

    Consultado respecto a las declaraciones de Boric y si la operación “Resolución Absoluta”, constituyó una violación al Derecho internacional, Kast señaló que “solo decir que quedan 64 días para que yo jure como Presidente (y) no voy a polemizar con el Presidente Boric. Hoy es el Presidente en ejercicio y emite declaraciones como esa”.

    “Yo creo que no vale la pena entrar en una polémica. Tenemos tantos problemas en Chile”, dijo Kast, para luego mencionar las complicaciones en el área de Salud en la Región de Arica, para también mencionar la penetración del crimen organizado en la ciudad de la “eterna primavera”, como las falencias en educación.

    “Esos son los problemas reales, ¿vamos a entrar a polemizar por lo que dice o no dice el Presidente respecto de las acciones que afectan a otro país? Yo no lo voy a hacer", zanjó sobre los dichos vertidos por el Mandatario.

    “Los Presidentes tienen una tremenda responsabilidad. La invitación que yo le hago a las distintas autoridades es que cuidemos a nuestro país. Hemos visto un cambio en la Corte Suprema, en momentos en que ha habido dificultades en la institución. Bueno, mantengamos el cuidado de las instituciones, cuidemos la Corte Suprema, cuidemos la Presidencia, cuidemos a los expresidentes”, sostuvo Kast, ya en suelo perunano.

    “Yo invitaría a todos a mirar el futuro con esperanza”, dijo Kast, haciendo un llamado a recobrar la confianza en las autoridades de los tres poderes del Estado.

    Con todo, Kast afirmó que “creo que el Presidente de la República tiene una obligación, un deber para con los compatriotas: es preocuparse de los problemas de Chile. Hoy en Chile la gente sufre, en Chile hay desempleo, en Chile muere gente todos días en listas de espera, ocupémonos de eso, antes de entrar a discutir lo que puede haber dicho o hecho un Presidente de otra nación”.

    Gabriel Boric - Donald Trump

    Encuentro con José Jerí

    Para este miércoles se prevé un encuentro entre Kast y el jefe de Estado de Perú, José Jerí, donde se abordará el tema migratorio y la posibilidad de habilitar un corredor humanitario que permita en retorno de la población venezolana.

    En ese contexto, Kast afirmó que “quedan 64 días para que yo jure como Presidente de la República y nosotros lo que hemos señalado en campaña y en distintas instancias, es que ordenar el tema de la migración en los distintos y sobre todo en Chile. Un país no puede tener más de 300 mil personas de manera irregular y la manera de enfrentarlo es decir las cosas de frente".

    “Decir claramente que tenemos que respetar las normas, respetar las reglas y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Tenemos un problema de atención de migración, puede ser, y lo queremos enfrentar cuando ya estemos en el gobierno. Queremos solucionar muchos problemas internos nuestros”, agregó el fundador del Partido Republicano.

    “Por eso invitamos a las personas a que salgan, pero si no hay un corredor humanitario, y si vemos que hay países que no quieren colaborar en esto, tenemos que conversar y dialogar, para que todos tengan un trato digno, pero respetuosos de la ley”, dijo Kast, en torno al propósito de su encuentro con Jerí.

    Chile

    Negocios

    Tendencias

    El Deportivo

    Finde

    Cultura y entretención

    Mundo

    Paula

