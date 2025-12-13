“No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, salió al paso de los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien aseguró que desde la elección de Donald Trump como presidente “este gobierno ha cortado casi toda comunicación” con la administración estadounidense y cuestionó las críticas del Presidente Gabriel Boric hacia el mandatario norteamericano.

En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, Judd aseveró que existe pocos diálogo con el Ejecutivo, apuntando a que “cuando digo el gobierno, me refiero al Presidente; hay gente muy buena en el gobierno, pero el Presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos".

“Eso ha sido decepcionante que no podamos tener esa comunicación abierta y de colaboración con los temas importantes para la población chilena”, manifestó.

Frente a esto, De la Fuente descartó que exista un quiebre en la relación bilateral y enfatizó el carácter institucional de la política exterior chilena. “La Cancillería, en la práctica, que lleva las relaciones exteriores de nuestro país, es el brazo ejecutor de la política exterior cuyo mandato constitucional depende del Presidente de la República”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que el vínculo con Estados Unidos se ha mantenido activo y en un marco de normalidad, apuntando a que “cuando nosotros, por ejemplo, hemos recibido hace un par de semanas atrás al embajador en la Cancillería, cuando hemos tenido distintos encuentros, y la relación sigue cordial, una relación de más de 200 años de historia y más de 20 desde el Tratado de Libre Comercio, no veo mayor peligro”,

Asimismo, agregó que ha existido trabajo conjunto en materias económicas, particularmente a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en el marco de las conversaciones vinculadas a aranceles.

Respecto de la presentación de cartas credenciales del embajador Judd, De la Fuente indicó que esta se concretará en los próximos días y que los plazos respondieron a razones protocolares. “Teníamos que esperar que cinco de los embajadores que habían ido llegando se constituyeran para poder encontrar una fecha. Entonces, nosotros vemos allí normalidad”, explicó.

Por otro lado, De la fuente desechó cualquier fundamento para el emplazamiento contra el Mandatario, reiterando que “no lo veo así, porque la Cancillería es el brazo ejecutor de la política exterior que define el Presidente de la República”.