SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Nueva ofensiva de Matthei contra Kast desata críticas en Chile Vamos

La arremetida de la candidata no genera pleno consenso en su coalición y se exacerban los cuestionamientos al rol que ha tenido en los equipos de Matthei el centro político y la indefinición respecto a un apoyo al republicano en segunda vuelta.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
Andres Perez

Evelyn Matthei volvió a tensar la relación con José Antonio Kast, en una semana marcada por sus críticas públicas al líder republicano y por la incomodidad que esa ofensiva ha generado en un sector de Chile Vamos.

Lo que partió por un emplazamiento particular sobre la ausencia del republicano en algunos espacios televisivos con ocasión de la carrera presidencial, terminó derivando en un nuevo episodio de fricción entre las dos principales cartas presidenciales de la derecha.

Matthei y su equipo han aprovechado esa ausencia para remarcar su contraste. “Es una persona que dice que va a combatir al crimen organizado, pero no es capaz de enfrentar a un grupo de periodistas”, dijo el miércoles la líder de Demócratas y vocera del comando, Ximena Rincón.

Pero el punto más controvertido tuvo lugar en una entrevista concedida por la exalcaldesa de Providencia a Radio Rock and Pop, donde, al ser consultada por un eventual gobierno de Kast, expresó: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”. La frase marcó un quiebre en el tono que había mantenido y profundizó su distancia, sugiriendo que entre ambos no sólo hay diferencias de estilo, sino también de fondo.

Esa distancia también se reflejó en el espacio El candidato, de Mega, cuando se le consultó si apoyaría a Kast en una eventual segunda vuelta.

Matthei evitó dar una respuesta tajante y argumentó que el pacto que hoy la respalda es más amplio, aludiendo a la incorporación de los partidos de centro -Amarillos y Demócratas- que se han sumado formalmente a su candidatura, quienes no estarían por respaldar a Kast en un balotaje. “No me mando sola”, declaró en esa ocasión.

Con ello, la abanderada ha buscado marcar un punto político: que hoy su proyecto trasciende a Chile Vamos y, por tanto, no se subordina automáticamente a un entendimiento con el Partido Republicano.

Por lo mismo, la lectura dentro de la coalición no ha sido unánime.

En sectores de RN y la UDI se repite la preocupación por la pelea dentro del sector. A juicio de algunos, solo fortalece a Kast, hoy mejor posicionado en las encuestas. En privado, apuntan a que la ofensiva de Matthei erosiona la unidad que la derecha necesita para disputar competitivamente la segunda vuelta contra Jeannette Jara.

Mientras en su comando defienden la idea de diferenciarse con nitidez de Kast, en la coalición se teme que la tensión escale a un “fuego amigo” difícil de revertir.

La diputada y candidata al Senado Camila Flores (RN) reprochó la estrategia de su candidata. “No comparto para nada las palabras de Evelyn Matthei. El no entender que nuestro adversario político es la candidata de la continuidad de este nefasto gobierno y seguir golpeando a los candidatos que son de derecha, me parece un error tremendo. Esa minuta no resulta (...). Se está escuchando mucho al mundo de la centroizquierda, de la ex Concertación, que han llegado al comando”.

De la misma bancada, el parlamentario Juan Carlos Beltrán acotó que “de ninguna manera creo que (Kast) sea un candidato peligroso”.

En el gremialismo, el exministro Segpres Claudio Alvarado (UDI) -en una columna publicada por el medio Ex-Ante- cuestionó la estrategia del comando. “Deslegitimar a Kast con argumentos que provienen directamente del manual de la izquierda solo fractura a nuestro sector. Ese discurso debilita el mensaje y la identidad de una derecha que necesita convicción y no calculadora”, escribió.

Desde una actividad en Puente Alto durante la mañana de este jueves, Matthei fue requerida por la prensa por sus declaraciones en Rock and Pop. Sin embargo, evitó el tema. “Estos temas políticos a la gente de acá los tienen hasta la corona (...). Perdóneme, pero hoy este es el tema (seguridad)”, declaró.

Se le insistió a la candidata por un eventual apoyo a Kast, pero volvió a eludir la pregunta: “¿Por qué no ponemos el énfasis en otra cosa?”.

Todo lo anterior, entre medio de abucheos a los periodistas apostados de parte de adherentes de la candidata que la acompañaban en su visita a la comuna.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien flanqueaba a Matthei, también cuestionó las preguntas a la candidata. “¿Para qué preguntan por cosas que no van a pasar? Si estamos listos (en la segunda vuelta)”, selló.

Más sobre:PolíticaEvelyn MattheiChile VamosJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reforma de Boric para usar FF.AA. sin el Congreso divide al Frente Amplio y genera dudas en el PC

Desalojo de Toma Dignidad avanza con algunos incidentes y autoridades confirman que concluirá a más tardar el sábado

La última apuesta del gobierno en seguridad pública: tener un acceso único similar al 911 y crear un sistema de protección integrado

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

El tenso cara a cara entre la esposa del exdirector de la PDI y la Fiscalía para explicar el origen de sus ingresos

Monto de proyectos ingresados al SEIA en el tercer trimestre cae 43%, pero inversión aprobada casi se triplica

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

Reforma de Boric para usar FF.AA. sin el Congreso divide al Frente Amplio y genera dudas en el PC
Chile

Reforma de Boric para usar FF.AA. sin el Congreso divide al Frente Amplio y genera dudas en el PC

Nueva ofensiva de Matthei contra Kast desata críticas en Chile Vamos

Desalojo de Toma Dignidad avanza con algunos incidentes y autoridades confirman que concluirá a más tardar el sábado

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial
Negocios

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Monto de proyectos ingresados al SEIA en el tercer trimestre cae 43%, pero inversión aprobada casi se triplica

16 meses sin respuesta: Albemarle apunta ahora al Comité de Ministros por revisión del Salar de Atacama

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea
Tendencias

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

En vivo: la UC y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: la UC y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera

En vivo: Marruecos y Corea del Sur luchan por el último cupo para los cuartos de final del Mundial Sub 20

Estados Unidos supera con comodidad a Italia y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Gabinete israelí aprueba la resolución del alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza
Mundo

Gabinete israelí aprueba la resolución del alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

La fiscal general de Nueva York es acusada de fraude tras petición de Trump de procesar a sus oponentes políticos

Enviados de Trump participan en reunión del gobierno israelí para aprobar el plan de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida