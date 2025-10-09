Nueva ofensiva de Matthei contra Kast desata críticas en Chile Vamos

Evelyn Matthei volvió a tensar la relación con José Antonio Kast, en una semana marcada por sus críticas públicas al líder republicano y por la incomodidad que esa ofensiva ha generado en un sector de Chile Vamos.

Lo que partió por un emplazamiento particular sobre la ausencia del republicano en algunos espacios televisivos con ocasión de la carrera presidencial, terminó derivando en un nuevo episodio de fricción entre las dos principales cartas presidenciales de la derecha.

Matthei y su equipo han aprovechado esa ausencia para remarcar su contraste. “Es una persona que dice que va a combatir al crimen organizado, pero no es capaz de enfrentar a un grupo de periodistas”, dijo el miércoles la líder de Demócratas y vocera del comando, Ximena Rincón.

Pero el punto más controvertido tuvo lugar en una entrevista concedida por la exalcaldesa de Providencia a Radio Rock and Pop, donde, al ser consultada por un eventual gobierno de Kast, expresó: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente” . La frase marcó un quiebre en el tono que había mantenido y profundizó su distancia, sugiriendo que entre ambos no sólo hay diferencias de estilo, sino también de fondo.

Esa distancia también se reflejó en el espacio El candidato, de Mega, cuando se le consultó si apoyaría a Kast en una eventual segunda vuelta.

Matthei evitó dar una respuesta tajante y argumentó que el pacto que hoy la respalda es más amplio, aludiendo a la incorporación de los partidos de centro -Amarillos y Demócratas- que se han sumado formalmente a su candidatura, quienes no estarían por respaldar a Kast en un balotaje. “No me mando sola”, declaró en esa ocasión.

Con ello, la abanderada ha buscado marcar un punto político: que hoy su proyecto trasciende a Chile Vamos y, por tanto, no se subordina automáticamente a un entendimiento con el Partido Republicano.

Por lo mismo, la lectura dentro de la coalición no ha sido unánime.

En sectores de RN y la UDI se repite la preocupación por la pelea dentro del sector . A juicio de algunos, solo fortalece a Kast, hoy mejor posicionado en las encuestas. En privado, apuntan a que la ofensiva de Matthei erosiona la unidad que la derecha necesita para disputar competitivamente la segunda vuelta contra Jeannette Jara.

Mientras en su comando defienden la idea de diferenciarse con nitidez de Kast, en la coalición se teme que la tensión escale a un “fuego amigo” difícil de revertir.

La diputada y candidata al Senado Camila Flores (RN) reprochó la estrategia de su candidata. “No comparto para nada las palabras de Evelyn Matthei. El no entender que nuestro adversario político es la candidata de la continuidad de este nefasto gobierno y seguir golpeando a los candidatos que son de derecha, me parece un error tremendo. Esa minuta no resulta (...). Se está escuchando mucho al mundo de la centroizquierda, de la ex Concertación, que han llegado al comando”.

De la misma bancada, el parlamentario Juan Carlos Beltrán acotó que “de ninguna manera creo que (Kast) sea un candidato peligroso”.

En el gremialismo, el exministro Segpres Claudio Alvarado (UDI) -en una columna publicada por el medio Ex-Ante- cuestionó la estrategia del comando. “Deslegitimar a Kast con argumentos que provienen directamente del manual de la izquierda solo fractura a nuestro sector. Ese discurso debilita el mensaje y la identidad de una derecha que necesita convicción y no calculadora”, escribió.

Desde una actividad en Puente Alto durante la mañana de este jueves, Matthei fue requerida por la prensa por sus declaraciones en Rock and Pop. Sin embargo, evitó el tema. “Estos temas políticos a la gente de acá los tienen hasta la corona (...). Perdóneme, pero hoy este es el tema (seguridad)”, declaró.

Se le insistió a la candidata por un eventual apoyo a Kast, pero volvió a eludir la pregunta: “¿Por qué no ponemos el énfasis en otra cosa?” .

Todo lo anterior, entre medio de abucheos a los periodistas apostados de parte de adherentes de la candidata que la acompañaban en su visita a la comuna.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien flanqueaba a Matthei, también cuestionó las preguntas a la candidata. “¿Para qué preguntan por cosas que no van a pasar? Si estamos listos (en la segunda vuelta)”, selló.