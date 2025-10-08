Ximena Rincón se distancia de apoyar a Kast en segunda vuelta y afirma que “está preocupado del eslogan, vende humo”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, este miércoles, la senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón tuvo duros reproches hacia la candidatura de José Antonio Kast, a quien acusó de estar “preocupado del eslogan, vende humo”.

Las declaraciones de la legisladora se dan luego de que la secretaria general republicana, Ruth Hurtado afirmara que hay figuras de Demócratas que se plegarán a la campaña de Kast antes de segunda vuelta, amenazando la alianza de la colectividad con Chile Vamos.

En medio de la tensión entre los comandos, la legisladora elevó el tono y emplazó a Kast por su ausencia en los programas de entevistas. “Es una persona que dice que va a combatir al crimen organizado y no es capaz de enfrentar un grupo periodistas“, arremetió Rincón.

En ese sentido, defendió que en cambio “Matthei es una candidata que enfrenta los temas y que da las propuestas. José Antonio Kast anda preocupado de cuántos militantes le levanta un partido ”.

“Aquí, concreta y específicamente, todas las invitaciones que ha tenido para confrontar ideas con los periodistas, el candidato Kast las ha rehuido. Resulta que uno se pregunta, ¿cómo va a enfrentar a un delincuente si no es capaz de enfrentar a un periodista? ¿Por qué no fue al foro de mujeres que era hoy? Un tema que para nosotros es importante ¿Por qué no fue a responder los temas que nos importan a las mujeres? Perdón, si no es capaz de responder eso, ¿por qué va a ser capaz de enfrentar, insisto, al narcotráfico?“, añadió.

Respaldo en segunda vuelta

La senadora también se distanción de apoyar a Kast en una eventual segunda vuelta y argumentó: “Nosotros somos un partido de centro, somos un partido que está por los acuerdos, somos un partido de sentido común. No nos gustan los extremos”.

Rincón destacó su convencimiento sobre la victoria de Matthei y aludió al crecimiento de un “voto silencioso que se va a expresar en las urnas” a favor de la candidata del pacto Chile Grande y Unido.

Con esta teoría, la senadora aseguró que hay figuras reconocidas de la Nueva Mayoría que en privado han manifestado su respaldo a Matthei.

“Muchos de mis colegas del mundo concertacionista nos dicen bien Ximena, yo no puedo hablar, pero bien”, detalló Rincón.

Revisa la entrevista completa acá: