Oficialismo tras reunión con la DC por municipales: “No es un buen día para la derecha, hemos conseguido bastantes acuerdos”

En una larga jornada en la sede del Partido Socialista (PS), que se extendió desde las 9.30 hasta las 17.30 de la tarde, representantes de partidos oficialistas y de la Democracia Cristiana (DC) se reunieron este martes para continuar con las negociaciones en torno a las elecciones municipales y de gobernadores que se llevarán a cabo en octubre.

Si bien no quisieron entregar detalles respecto a las comunas ni los criterios discutidos para el pacto, la secretaria general de Convergencia Social (CS), Lorena Meneses, expresó que se fueron “contentos” de la reunión. “No es un buen día para la derecha, porque hemos conseguido bastante unidad y bastantes acuerdos”, dijo, precisando con que no se refería a ningún partido en particular, sino que aludía a que en el oficialismo están “fortalecidos para hacer ese combate que necesitamos hacer en los territorios”.

“Efectivamente, tenemos bastante avanzado lo que son todo el registro del país y vamos a poder, probablemente, llegar pronto a estos acuerdos que les estamos señalando”, adelantó.

Además, la frenteamplista indicó que apostarán “por la mejor candidatura para cada una de esas comunas, siempre pensando en que hay una alta probabilidad de que las personas que hoy día están ejerciendo esos cargos puedan continuar”, que las primarias “siempre son una alternativa” y descartó que el pacto (oficialismo + DC) se alargue tras las municipales: “Estamos trabajando hoy día en lo que nos compete, que son las elecciones del año 2024″.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, reiteró que es “un mal día para la derecha” y reconoció que en la instancia avanzaron más de lo que esperaban. “Incluso avanzamos en algo inesperado: que hay varias comunas en las que tenemos acuerdo. No las vamos a decir ahora, porque tenemos que ponerlas en conocimiento del comité político y de los presidentes de partido, pero hay un súper buen clima”, apuntó.

“Vamos haciendo camino al andar y haciendo las condiciones, para que de aquí a la primera semana de abril podemos tener el pacto municipal”, aseguró. Esto, pese a que en la reunión anterior se habían propuesto tener en marzo “todo adelantado”, considerando que las inscripciones son el 10 de abril.

Por otro lado, Escalona agregó que para el PS “el mejor liderazgo” que le podrían presentar a la Región Metropolitana es el actual gobernador, Claudio Orrego, aunque dijo ese es un tema que aún no revisan en conjunto.