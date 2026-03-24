Oposición busca su guion para enfrentar las medidas de Kast

Faltaron solo los regionalistas y los radicales. El resto de los partidos que conformaron la alianza de gobierno del expresidente Gabriel Boric -hoy convertidos en oposición- se reunieron este lunes en el Senado de Santiago para proyectar una coordinación conjunta que sirva para hacer frente a las medidas del Presidente José Antonio Kast.

Pasado el mediodía llegaron a la exsede del Congreso en Santiago los representantes del Frente Amplio, Constanza Martínez, Andrés Couble y Diego Ibáñez; del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa y Claudia Pascual; del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, Arturo Barrios y Raúl Leiva; del Partido Por la Democracia, Jaime Quintana; del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, Nicole Troncoso y Luis Malla, y de Acción Humanista, Ana María Gazmuri y Efrén Osorio.

También se conectaron de manera telemática José Toro (PPD) y el jefe de bancada de la DC, Ricardo Díaz. Inevitablemente, al ser una reunión de coordinación para hacer frente a Kast, el tema principal fueron las medidas que anunciará este lunes en la noche el Ejecutivo, donde se empujarán ajustes al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), a raíz de la crisis en Medio Oriente.

Una parte de ellas se impulsarán vía decretos, mientras que las ayudas de mitigación se discutirán en el Congreso. Con este marco, la oposición se puso en estado de alerta. Durante la reunión aún no se conocían qué medidas, en detalle, se incluirían en la ofensiva de Kast, pero de todos modos se habló de una preocupación por el alza que podría tener el costo de la vida en caso de que suban no solo los precios de los combustibles, sino que otros bienes y servicios como la luz.

Además, se conversó la idea de salir alineados a manifestar su temor ante las ofensivas del gobierno y otros recortes. Gazmuri, por ejemplo, ha manifestado su pesar por el ajuste de un 3% que anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para cada ministerio.

Carmona: “tendremos propuestas”

Luego del encuentro, los dirigentes que asistieron transmitieron la idea de mantener la coordinación para seguir monitoreando cómo hacer frente a las medidas de Kast. Este mismo martes se reunirán los secretarios generales de las tiendas de oposición en la sede del Partido Socialista.

La preocupación sigue siendo el anuncio por el Mepco, las que el sector espera que sean abordadas por los distintos liderazgos en el Congreso.

Al respecto, Paulina Vodanovic indicó que “estuvimos conversando fundamentalmente sobre el Mepco, esta reforma hecha por decreto que termina impactando a la ciudadanía en forma muy impactante, el diario vivir, su bolsillo”.

Luego, añadió que acordaron buscar soluciones y medidas propias, para no quedar solo como una oposición reaccionaria a lo que plantea el gobierno de Kast.

“Una de las cuestiones más serias será el anuncio que busca ajustar el tema del Mepco a espaldas de los trabajadores. Ahí tendremos una palabra con propuestas incluidas”, agregó el timonel del PC, Lautaro Carmona.

La presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, profundizó en este anuncio: ”Si hoy no damos una respuesta clara en materia del Mepco, lo que puede llegar a pasar es que se va a impactar directamente en el bolsillo de las familias. Cuando se habla de que se va a focalizar el Mepco no se está teniendo en consideración que el combustible impacta en bienes, servicios, canasta básica. No hay forma de poder puntualizar si este mecanismo se deja de lado”.

“Llamaría al ministro Quiroz a tener más claridad respecto de lo que se va a hacer, no improvisar, no quejarse, sino hacerse cargo. Nosotros en el gobierno pasado tuvimos que enfrentar el tema de la crisis en Ucrania”, agregó la exdelegada metropolitana de Boric.

“Esto va a golpear directamente la economía de las familias chilenas. Nuestro foco debe estar en eso. Entendemos que ha habido una inundación de anuncios”, complementó la diputada Gazmuri.

Horas después del encuentro en Santiago también salieron a reaccionar a los ajustes de Kast desde el Congreso de Valparaíso. Allí, por ejemplo, la bancada de diputados del Frente Amplio hizo un “llamado a priorizar a las familias y llegar a tiempo con soluciones para no recargar el bolsillo de las personas, advirtiendo que la medida anunciada aumentaría el costo de la vida”.

El mismo comité preparará preguntas en ese sentido para el ministro Quiroz en la comisión de Hacienda, durante este martes. “Golpea de manera directa el costo de la vida de millones de familias chilenas. Frente a este escenario, resulta legítimo preguntarse dónde están las prioridades del gobierno. Se nos dice que no hay recursos para aliviar a la clase media”, dijo al respecto la diputada Valentina Cáceres.