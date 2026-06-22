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    Política

    Oposición critica ausencia de ministros en discusión del registro de vándalos, mientras Pavez defiende proyecto

    El proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo ingresó la semana pasada a la Cámara y contaría con suma urgencia desde el Ejecutivo. "Lo que buscamos es recuperar el principio de que las reglas se respetan y que las conductas que dañan la convivencia tienen consecuencias", explicó el subsecretario del Interior.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 22 de junio 2026 El subsecretario del Interior, Maximo Pavez, en la sesion de la Comision de Seguridad Ciudadana Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por segunda vez consecutiva, los ministros Martín Arrau y Claudio Alvarado se ausentaron de la Comisión de Seguridad, donde continúa el debate del proyecto de ley que “crea el registro de actos vandálicos e incivilidades“, el que tendría suma urgencia por parte del Ejecutivo.

    Desde la oposición criticaron esta situación apenas iniciada la sesión. “Me parece bien impresentable que no se encuentre el ministro de Seguridad. Acá lo debatimos en esta comisión el día miércoles, que hicimos una comisión extraordinaria para ver los temas urgentes”, señaló al respecto Tatiana Urrutia (FA).

    En ese contexto, Raúl Leiva (PS) consideró las ausencias “una falta de respeto al Congreso Nacional”.

    “Pido que oficiemos al señor Presidente de la República, porque circunstancias como estas son absolutamente inentendibles”, añadió el diputado.

    En tanto, la presidenta de la instancia, Gloria Naveillán (PNL), coincidió con los parlamentarios opositores y consideró que la situación “no deja de asombrar”.

    “Yo puedo entender, siempre los ministros tienen múltiples obligaciones y múltiples compromisos, pero también venir acá a defender un proyecto que es iniciativa del Ejecutivo es también un compromiso. Entonces yo le pediría, subsecretario, si usted le puede hacer presente nuestra molestia al ministro”, señaló al respecto.

    Para Jaime Araya (Ind. PPD) “este es un proyecto que amerita tener la discusión necesaria y despejar todas aquellas dudas que nosotros tenemos”.

    “Con mayor razón se requiere la presencia del ministro y el ministro, cuando estuvo acá en la comisión, se lo dijimos, estos proyectos que son de iniciativa del ejecutivo, se requiere estar. Quiero decir que aquí el respeto, más allá de oposición, oficialismo, el respeto, nosotros no somos un buzón, aquí hay conocimiento, hay experiencia, hay miradas sobre los diferentes proyectos que tenemos que enfrentar”, explicó.

    Tras ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó una presentación en que detalló los pormenores de la iniciativa.

    En su intervención ante la comisión legislativa, la autoridad sostuvo que el país se acostumbró durante años a tolerar situaciones que deterioran los espacios públicos y debilitan el respeto por las normas básicas de convivencia.

    Este proyecto tiene una relación muy concreta con el objetivo de volver a la cultura del orden en nuestro país. Nos acostumbramos a tolerar la incivilidad y a normalizar conductas que afectan directamente la calidad de vida de las personas, especialmente en barrios más vulnerables. Lo que buscamos es recuperar el principio de que las reglas se respetan y que las conductas que dañan la convivencia tienen consecuencias”, señaló el Subsecretario.

    Hacia el final de la sesión, la comisión acordó citar a la ministra de Educación y a la de Desarrollo Social.

    Más sobre:Registro de vándalosMáximo PavezRaúl LeivaTatiana UrrutiaGloria NaveillánJaime Araya

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