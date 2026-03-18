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    Oposición se reúne en la sede del PS y hacen llamado para operar en unidad y enfrentar “afectaciones” a los derechos de las personas

    La reunión convocada por la senadora Paulina Vodanovic buscará tomar una postura más ordenada en su oposición al gobierno de Kast.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Reunión de partidos de izquierda y centroizquierda durante junio de 2025 JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La mañana de este miércoles, las colectividades de la oposición se reunieron en la sede el Partido Socialista para comenzar a coordinar su actuación frente al gobierno de José Antonio Kast.

    La líder del Partido Socialista, y quien convocó a esta reunión, Paulina Vodanovic, explicó que el hecho de no haber realizado otras reuniones previas “no significa que no se mantengan conversaciones políticas ni que no haya un ánimo de defensa de los derechos de las personas que es transversal a todo el progresismo”.

    Hemos estado durante todos estos días trabajando y conversando acerca de temas muy relevantes para la gente”, detalló Vodanovic.

    En particular, mencionó una junta con los ministros de Segpres y de Hacienda en que habrían concurrido en sus palabras “todos los actores del progresismo”.

    Además, realizó un llamado a la calma a los votantes del sector, que mencionó “piden que nos preocupemos y nos ocupemos de proteger sus derechos”.

    “Defendemos los derechos de las personas. Cuando vemos que puede haber una afectación de esos derechos, vamos a estar, por supuesto, en coordinación y ese es el sentido de esta reunión”, explicó.

    A su llegada a Londres 873, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que esperaba que “sea una muy buena reunión”.

    Creo que los desafíos que tenemos como oposición son muy grandes. Esta primera semana de gobierno han sido días de muchos anuncios, relacionados a retrocesos para las familias”, agregó Martínez.

    La timonel frenteamplista también abordó la eventual coordinación interna en la oposición y la posibilidad de gestación de alianzas. “Creo que lo más importante es tener en cuenta que son los desafíos para las familias chilenas los que tienen que ser nuestra principal prioridad. Cómo nos organicemos es un asunto de segundo orden pensando en las familias chilenas”, señaló al respecto.

    Constanza Martínez, presidenta del FA en Desde la Redacción.

    Por su parte, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que de está reunión “va a proyectarse lo que maduramente trabajamos durante el proceso del gobierno saliente y ahora ya se crea otra condición.

    “Tengo una tranquilidad de que todos percibimos que cualquiera sea el grado, las expresiones de unidad para abordar las ofensivas de gobierno son de eficacia, de rédito, de beneficio, y eso va a ser, digamos, lo que positivamente ordene todo”, agregó Carmona.

    PEDRO RODRIGUEZ

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