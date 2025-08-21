SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Para mí no fue una dictadura”: Sutil no logra cerrar flanco de campaña a Matthei y comando intenta contener polémica

Las declaraciones del empresario no pasaron inadvertidas en Chile Vamos ni tampoco en Demócratas, donde las calificaron como un error. Esto, sobre todo considerando que hace unas semanas Matthei se había disculpado por sus dichos en los que afirmó que el golpe de Estado "era necesario".

Por 
Pedro Rosas
 
Rocío Latorre
28/09/2023 FOTOGRAFIAS AL EMPRESARIO JUAN SUTIL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Tal como ocurrió en abril de este año, en lo que fue uno de los primeros flancos de la campaña de Evelyn Matthei, las declaraciones del encargado estratégico de la abanderada de Chile Vamos, Juan Sutil, sobre la dictadura militar volvieron a complicar al comando de Enrique Foster.

Durante este miércoles, en entrevista con CNN Chile, el empresario aseguró que “los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial”.

En ese sentido, agregó que “para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática“.

“No estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia, y eso fue ejemplar. Porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día”, explicó el exlíder de la CPC.

Sus dichos abrieron rápidamente un nuevo flanco en la campaña de la exalcaldesa. No solo generaron críticas desde el oficialismo, sino también en la interna de Chile Vamos varios las calificaron como un error. Esto, considerando que hace tan solo unas semanas Matthei se había disculpado por sus declaraciones en las que afirmó que el golpe de Estado “era necesario”.

“Me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles”, dijo en una carta en El Mercurio, lo que después reforzó en sus redes sociales.

12.08.2025 Moneda Patria Investments Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Así, unas horas después de la entrevista, Sutil tuvo que salir a rectificar sus palabras.

“Democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los derechos humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”, publicó en su cuenta de X.

Lo anterior, en todo caso, no detuvo las críticas, incluso dentro de la coalición de centroderecha.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, a través de sus redes sociales y sin aludir directamente a Sutil, recalcó que “no hay dictaduras buenas. Ni de izquierda, ni de derecha. En Chile tuvimos una especialmente cruenta y abusiva. Es hora de que al menos en eso tengamos un consenso. Avalar el pasado es justificar el futuro. Nunca más dictaduras”.

En Demócratas -partido que se sumó a la candidatura de Matthei durante el fin de semana-, en tanto, tampoco gustaron sus dichos.

En la colectividad, de hecho, ya habían sido críticos de Matthei tras sus declaraciones durante abril. Por lo mismo, son varios los que reconocen que lo de Sutil generó incomodidad en la militancia.

Al respecto, el senador y vicepresidente del partido Matías Walker afirmó a La Tercera que “Juan Sutil está equivocado. Lo que hubo en Chile fue una dictadura y Pinochet un dictador. Una dictadura cruel que les costó la vida a más de 3 mil chilenos que fueron asesinados, desaparecidos, con torturas que están acreditadas en informes de Estado como el Informe Rettig y de la Comisión Valech”.

En esa línea, añadió que “claramente lo de Juan Sutil es un retroceso, y yo espero que Evelyn Matthei pueda reafirmar lo que antes dijo el presidente Piñera y es que lo de Pinochet fue una dictadura”.

En el oficialismo, quien lideró las críticas fue la abanderada de la alianza Jeannette Jara, quien aseguró que “las palabras de Juan Sutil no sorprenden (...). No solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó las injusticias beneficiando solo a unos pocos. Sino que demuestran una falta de comprensión de lo que significa la democracia“.

Control de daños

En el comando de Matthei no dudaron en salir a hacer control de daños.

05/08/2025 - PAULA DAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Este jueves, en entrevista con radio Universo, la vocera de Matthei, Paula Daza, afirmó que “en Chile ya hemos vivido momentos duros, que nos han dividido durante largos años, y hemos tenido grandes etapas de aprendizaje. Por eso creo que hoy día lo que nos mueve no es quedarnos anclados en estas discusiones del pasado, sino que tenemos que mirar hacia adelante”.

Así, planteó que “yo no quiero seguir insistiendo en los dichos de Juan Sutil y por eso este tema que produce solamente divisiones, produce dolores de distintas personas, creo que tenemos que dejarlo anclado en el pasado y tenemos que mirar hacia adelante”.

Al mismo tiempo, la diputada de RN y miembro del comité político de la abanderada Ximena Ossandón recalcó que “desde la candidatura, el compromiso con los derechos humanos y con la democracia es algo irrestricto que no se duda ayer, ahora y siempre (...). La dictadura es dictadura, cualquiera sea”.

En esa línea, sostuvo que no comparte las declaraciones. “Todos vivimos esa época, todos efectivamente sabemos que la dictadura terminó por distintos motivos, y eso es con lo que yo me quiero quedar. Ahora, a mí me impacta que sigamos hablando de cosas que pasaron a cincuenta años atrás, hace treinta y cinco años atrás”, afirmó.

Más sobre:Juan SutilEvelyn MattheiLa Tercera PMChile VamosElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Cambio de gabinete: las gestiones de La Moneda para sumar a la DC al gobierno en su recta final

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
Chile

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Ganancias trimestrales de Aguas Andinas suben tras alza de tarifas
Negocios

Ganancias trimestrales de Aguas Andinas suben tras alza de tarifas

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Autoridades prohíben presencia de público visitante en el debut de la UC en el Claro Arena ante Unión Española
El Deportivo

Autoridades prohíben presencia de público visitante en el debut de la UC en el Claro Arena ante Unión Española

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Alcalde de Independencia se opone a la utilización del estadio Santa Laura para realizar la Supercopa

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”
Mundo

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos