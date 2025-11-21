Parlamentarios, alcaldes, artistas e influencers: quiénes son los nuevos integrantes del comando 2.0 de Jeannette Jara

Poco más de tres semanas faltan para que se elija al nuevo Presidente de Chile, en el balotaje se enfrentarán la candidata oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast.

Ambos candidatos han estado desplegados para sumar adherentes. En ese marco, este viernes Jeannette Jara presentó a su nuevo comando, el que tituló como “2.0″. Esto se da tras la reciente salida de su principal asesor de campaña, Darío Quiroga, quien se vio envuelto en una polémica luego que reflotaran dichos ofensivos sobre Franco Parisi y su hermana Zandra.

En las afueras de su centro de operaciones, en calle Londres 76, la candidata comunista dio a conocer a los nuevos integrantes de su comando, donde la senadora Paulina Vodanovic (PS) ejercerá como jefa de campaña.

El Comité Estratégico de Jara será coordinado por el senador Daniel Núñez, y se verá fortalecido con la incorporación de Víctor Maldonado, quien fue subsecretario de Desarrollo Regional durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y también subsecretario General de la Presidencia, en su segundo mandato.

También se integra al comité estratégico el secretario general del Partido por la Democracia José Toro, y el presidente del Partido Liberal Juan Carlos Urzúa.

En el equipo económico se integra el economista y exministro de Economía, Carlos Ominami. En cuanto a las vocerías, se suman la exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, el exministro y expresidente del directorio de TVN, Francisco Vidal y se reincorpora la diputada Gael Yeomans.

Al equipo también se suman Gonzalo Winter, Ignacio Achurra y Ana María Gazmuri, quienes serán los encargados de coordinar a los voluntarios.

Coordinadores

El comando también contará con coordinadores por zona:

En el norte serán la senadora electa Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri .

Mientras que en la zona centro-sur estarán coordinando Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez.

También habrá encargados y encargadas regionales:

Arica: Vlado Mirocevic.

Antofagasta: Ricardo Díaz.

Tarapacá: José Miguel Carvajal.

Atacama: Daniela Cicardini y Yasna Provoste.

Coquimbo: Alí Manoucheri.

Valparaíso: Rodrigo Mundaca.

O’Higgins: Raúl Soto y Pablo Silva.

Maule: Javier Muñoz y Consuelo Veloso.

Ñuble: Oscar Crisostomo.

Biobío: Gastón Saavedra.

Araucanía: Ricardo Celis.

Los Ríos: Luis Cuvertino.

Los Lagos: Emilia Nuyado y Héctor “Tito” Ulloa.

Aysén: Ximena Órdenes y Andrea Masías.

Magallanes: Jorge Flies y Javiera Morales.

Metropolitana: Claudia Pascual.

Artistas, deportistas e influencers

Al equipo también se suman personajes de la escena civil, como artistas, influencers y deportistas. Entre ellos están:

La científica Teresa “Tere” Paneque.

El actor Felipe Ríos.

El cantante urbano Balbi el Chamako.

El compositor Dj Black.

El comediante Coronel Valverde.

La escritora Alejandra Costamagna.

La modelo y activista por los animales Eliana Albasetti.

El actor y exconcejal de La Florida, Claudio Arredondo.

El artista Ricardo Villarroel.

La filósofa Diana Aurenque.

El exfutbolista Rodrigo Goldberg.

El actor Erto Pantoja.

La artista y cineasta Klaudia Kemper.

La deportista Iona Rothfeld.

El exfutbolista Rodrigo Goldberg.

El deportista Matías Pino.

También se suman políticos como el senador Pedro Araya y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.