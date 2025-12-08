VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Parlamentarios oficialistas piden que Unicef se pronuncie ante dichos de Meza por condenados por violación

    La misiva firmada por 17 diputados de las bancadas del PC, FA, AH y y DC además fue dirigida a la Defensoría de la Niñez.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Denis Balibouse

    Diputados del oficialismo, liderados por Luis Cuello (PC) anunciaron que pedirán el pronunciamiento de la Unicef sobre las declaraciones del diputado republicano Juan Carlos Meza emitidas el pasado jueves en CNN, en que al ser consultado sobre si estaría de acuerdo con indultar a violadores de niños dijo que “no hay que hacer distinción”, si es que la persona tiene una enfermedad terminal.

    El diputado Cuello dijo que las declaraciones de José Carlos Meza conducen a “propiciar la impunidad de los condenados por el delito de violación de niños mediante la conmutación de penas”.

    “Es por esto que hemos dirigido una comunicación a la representante de Unicef en Chile para que analice estos graves hechos y considere la emisión de un pronunciamiento en el sentido de reafirmar la importancia del cumplimiento, por parte del Estado de Chile de las obligaciones contenidas en la Convención sobre Derechos del Niño respecto de la protección a niños, niñas y adolescentes de toda forma de abuso sexual y violencia”, señaló Cuello.

    Parlamentarios oficialistas piden que Unicef se pronuncie ante dichos de Meza por condenados por violación

    Además, la diputada de su misma bancada, Alejandra Placencia se refirió a la respuesta del candidato José Antonio Kast sobre este tema y comentó que el hecho de “que no sea capaz de desmentirlo solo demuestra el riesgo que la ultraderecha representa para Chile, porque deja abierta la puerta a un beneficio carcelario que pondría en riesgo a miles de niños y niñas en nuestro país”.

    Parlamentarios oficialistas piden que Unicef se pronuncie ante dichos de Meza por condenados por violación

    Los parlamentarios informaron que remitieron esta misma comunicación a la Defensoría de la Niñez, quienes a su vez a principio de este año entregaron cifras sobre los hechos señalados “Solo en el año 2024, más de 39.000 niños, niñas y adolescentes fueron ingresados como víctimas de alguna forma de violencia sexual en Chile. Esta cifra representa más del 71% de todas las denuncias por este tipo de delitos registradas por el Ministerio Público”, como señala un comunicado en el sitio web.

    Los diputados que adscribieron a esta carta son: Luis Cuello (PC), junto a Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC), Boris Barrera (PC), Daniela Serrano (PC), Lorena Pizarro (PC), Marisela Santibáñez (PC), Tomás Hirsch (AH), Diego Ibáñez (FA), Ana María Gazmuri (AH), Héctor Barría (DC), María Candelaria Acevedo (PC), Camila Rojas (FA), Jorge Brito (FA), Karol Cariola (PC), Matías Ramírez (PC) y Nathalie Castillo (PC).

    Lee también:

    Más sobre:UnicefDefensoría de la NiñezRepublicanosOficialismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería presenta denuncia tras hallazgo de coronas de flores en la ex Penitenciaría

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Fiscalía cita a declarar como testigos a actuales concejales de San Bernardo en causa por fraude al fisco contra exalcaldesa Nora Cuevas

    Investigan ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido en Valdivia: recibió dos disparos

    Dejan dos coronas de flores en acceso de la ex Penitenciaría: Gendarmería investiga posible amenaza

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    5.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Gendarmería presenta denuncia tras hallazgo de coronas de flores en la ex Penitenciaría
    Chile

    Gendarmería presenta denuncia tras hallazgo de coronas de flores en la ex Penitenciaría

    Fiscalía cita a declarar como testigos a actuales concejales de San Bernardo en causa por fraude al fisco contra exalcaldesa Nora Cuevas

    Investigan ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido en Valdivia: recibió dos disparos

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix
    Negocios

    Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros para competir con Netflix

    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”
    Tendencias

    Review del OPPO Reno14 F 5G: un “teléfono de batalla”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”
    El Deportivo

    Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”

    Fernando Ortiz zanja su postura en Colo Colo: “No soy el que decide, pero tengo bien claro que quiero continuar”

    La profunda desazón de Cobreloa tras la caída ante Deportes Concepción: “Para nosotros pega en el palo y se va afuera”

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile
    Cultura y entretención

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Una batalla tras otra y The White Lotus lideran las nominaciones a los Globos de Oro 2026

    Japón advierte de un tsunami de 3 metros de altura tras un terremoto de magnitud 7,6
    Mundo

    Japón advierte de un tsunami de 3 metros de altura tras un terremoto de magnitud 7,6

    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania

    Unión Europea aprueba endurecimiento migratorio que contempla “centros de retorno”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile