Diputados del oficialismo, liderados por Luis Cuello (PC) anunciaron que pedirán el pronunciamiento de la Unicef sobre las declaraciones del diputado republicano Juan Carlos Meza emitidas el pasado jueves en CNN, en que al ser consultado sobre si estaría de acuerdo con indultar a violadores de niños dijo que “no hay que hacer distinción”, si es que la persona tiene una enfermedad terminal.

El diputado Cuello dijo que las declaraciones de José Carlos Meza conducen a “propiciar la impunidad de los condenados por el delito de violación de niños mediante la conmutación de penas”.

“Es por esto que hemos dirigido una comunicación a la representante de Unicef en Chile para que analice estos graves hechos y considere la emisión de un pronunciamiento en el sentido de reafirmar la importancia del cumplimiento , por parte del Estado de Chile de las obligaciones contenidas en la Convención sobre Derechos del Niño respecto de la protección a niños, niñas y adolescentes de toda forma de abuso sexual y violencia”, señaló Cuello.

Parlamentarios oficialistas piden que Unicef se pronuncie ante dichos de Meza por condenados por violación

Además, la diputada de su misma bancada, Alejandra Placencia se refirió a la respuesta del candidato José Antonio Kast sobre este tema y comentó que el hecho de “que no sea capaz de desmentirlo solo demuestra el riesgo que la ultraderecha representa para Chile, porque deja abierta la puerta a un beneficio carcelario que pondría en riesgo a miles de niños y niñas en nuestro país”.

Los parlamentarios informaron que remitieron esta misma comunicación a la Defensoría de la Niñez, quienes a su vez a principio de este año entregaron cifras sobre los hechos señalados “Solo en el año 2024, más de 39.000 niños, niñas y adolescentes fueron ingresados como víctimas de alguna forma de violencia sexual en Chile. Esta cifra representa más del 71% de todas las denuncias por este tipo de delitos registradas por el Ministerio Público ”, como señala un comunicado en el sitio web.

Los diputados que adscribieron a esta carta son: Luis Cuello (PC), junto a Alejandra Placencia (PC), Carmen Hertz (PC), Boris Barrera (PC), Daniela Serrano (PC), Lorena Pizarro (PC), Marisela Santibáñez (PC), Tomás Hirsch (AH), Diego Ibáñez (FA), Ana María Gazmuri (AH), Héctor Barría (DC), María Candelaria Acevedo (PC), Camila Rojas (FA), Jorge Brito (FA), Karol Cariola (PC), Matías Ramírez (PC) y Nathalie Castillo (PC).