VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Hertz llevará a la Comisión de Ética a Meza tras dichos sobre conmutación de penas y oposición critica posible medida

    El parlamentario republicano se abrió a la posibilidad de perdonar penas a reos de edad avanzada con enfermedades terminales condenados por delitos de diversa índole, incluso en casos de abuso sexual a menores.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Hertz llevará a la Comisión de Ética a Meza tras dichos sobre conmutación de penas y oposición critica posible medida

    La parlamentaria Carmen Hertz (PC) anunció que presentaría un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados tras los comentarios realizados por su par, José Carlos Meza (Republicano), en una entrevista en televisión.

    El parlamentario abordó, durante una conversación con CNN Chile, la posibilidad de conmutar penas a reos terminales condenados por diversos delitos. “No significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad”, explicó.

    Tras ello, siendo consultado sobre si incluso incluiría a abusadores de menores de edad, señaló: “Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

    En ese contexto, la parlamentaria anunció la acción a través de sus redes sociales durante el viernes.

    Hemos requerido a la Comisión de ética por la conducta del republicano José Carlos Meza que revela intención inequívoca de negar evidencias históricas, hacer apología de crímenes con la humanidad del régimen nazi y de la dictadura civil militar chilena, empeño permanente por deformar la naturaleza del concepto de derechos humanos, reafirmando que José Antonio Kast pretende ignorar tratados internacionales en la materia, configurando responsabilidad del Estado de Chile”, explicó Hertz.

    La acción podría ser revisada en la próxima sesión de la Comisión de Ética, que sería el martes 9 de diciembre.

    Oposición critica medida

    Desde la oposición criticaron la acción por parte de Hertz. El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, considera que es “una vergüenza que se ocupe la Comisión de Ética para atacar y acallar al que piensa distinto. La que debiese ser sancionada es la diputada Hertz por su intolerancia y autoritarismo. Al final, se transformó en lo que más odia”.

    Por su parte, Roberto Arroyo, jefe de bancada del Partido Social Cristiano (PSC), considera que la acción “es claramente desviar el debate a una división en la ciudadanía”.

    “Le hago un llamado a la legisladora Hertz en vez de estar pasando a ética a un colega, mejor dedíquese a aconsejar a su candidata de la continuidad de Boric a proponer propuestas claras y con sentido de urgencia y no criticar por criticar”, cargó el parlamentario por el distrito 20 en el Biobío.

    La acción también fue criticada por Marlene Pérez, subjefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI). “La comisión de Ética hace mucho tiempo perdió su sentido. La izquierda, gracias a que son mayoría, se ha aprovechado para inhibir el debate político”, cargó la diputada.

    “En nuestro país existe la libertad de expresión. Y por más que no estemos de acuerdo en lo que planteó el diputado Meza, nadie menos la comisión de Ética tiene derecho a impedir que exprese lo que piensa”, concluyó Pérez.

    Lee también:

    Más sobre:Comisión de ÉticaJosé Carlos MezaCarmen HertzReosFrank SauerbaumRoberto ArroyoMarlene Pérez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Le debe una explicación a Chile”: Jara critica a Kast tras respuesta a postura de diputado Meza sobre conmutación de penas

    Guardia de seguridad muere apuñalado en Estación Central tras intento de asalto en la Alameda

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Empieza a operar el recorrido B37: beneficiará a 6 mil personas y conectará sectores del norte de la RM

    Zelenski se reunirá el lunes con líderes europeos en Londres para hacer un balance de las negociaciones

    Fallecen 10 estudiantes universitarios en Puno, Perú, tras explosión de balón de gas: local no tenía permiso para operar

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    3.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    4.
    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    5.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Unión Española en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Unión Española en TV y streaming

    Metro de Santiago informa normalización de servicio en la Línea 3

    Metro de Santiago informa normalización de servicio en la Línea 3

    “Le debe una explicación a Chile”: Jara critica a Kast tras respuesta a postura de diputado Meza sobre conmutación de penas
    Chile

    “Le debe una explicación a Chile”: Jara critica a Kast tras respuesta a postura de diputado Meza sobre conmutación de penas

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Everton por TV y streaming

    Guardia de seguridad muere apuñalado en Estación Central tras intento de asalto en la Alameda

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile
    Negocios

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    En vivo: la Liga de Primera define al Chile 2 y al segundo descendido en la última fecha
    El Deportivo

    En vivo: la Liga de Primera define al Chile 2 y al segundo descendido en la última fecha

    La férrea defensa de Matías Almeyda a Alexis Sánchez tras las críticas por su actuación con Sevilla en la Copa del Rey

    Pep Guardiola se resta del favoritismo a España y sorprende con su candidato a ganar el Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Claudia Apablaza, escritora: “Me cuido de no hacer literatura panfletaria, en mi obra prima la mirada”

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea
    Mundo

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Zelenski se reunirá el lunes con líderes europeos en Londres para hacer un balance de las negociaciones

    Fallecen 10 estudiantes universitarios en Puno, Perú, tras explosión de balón de gas: local no tenía permiso para operar

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago