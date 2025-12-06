Hertz llevará a la Comisión de Ética a Meza tras dichos sobre conmutación de penas y oposición critica posible medida

La parlamentaria Carmen Hertz (PC) anunció que presentaría un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados tras los comentarios realizados por su par, José Carlos Meza (Republicano), en una entrevista en televisión.

El parlamentario abordó, durante una conversación con CNN Chile, la posibilidad de conmutar penas a reos terminales condenados por diversos delitos. “No significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad”, explicó.

Tras ello, siendo consultado sobre si incluso incluiría a abusadores de menores de edad, señaló: “Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

En ese contexto, la parlamentaria anunció la acción a través de sus redes sociales durante el viernes.

“Hemos requerido a la Comisión de ética por la conducta del republicano José Carlos Meza que revela intención inequívoca de negar evidencias históricas, hacer apología de crímenes con la humanidad del régimen nazi y de la dictadura civil militar chilena, empeño permanente por deformar la naturaleza del concepto de derechos humanos, reafirmando que José Antonio Kast pretende ignorar tratados internacionales en la materia, configurando responsabilidad del Estado de Chile”, explicó Hertz.

La acción podría ser revisada en la próxima sesión de la Comisión de Ética, que sería el martes 9 de diciembre.

Oposición critica medida

Desde la oposición criticaron la acción por parte de Hertz. El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, considera que es “una vergüenza que se ocupe la Comisión de Ética para atacar y acallar al que piensa distinto. La que debiese ser sancionada es la diputada Hertz por su intolerancia y autoritarismo. Al final, se transformó en lo que más odia”.

Por su parte, Roberto Arroyo, jefe de bancada del Partido Social Cristiano (PSC), considera que la acción “es claramente desviar el debate a una división en la ciudadanía”.

“Le hago un llamado a la legisladora Hertz en vez de estar pasando a ética a un colega, mejor dedíquese a aconsejar a su candidata de la continuidad de Boric a proponer propuestas claras y con sentido de urgencia y no criticar por criticar”, cargó el parlamentario por el distrito 20 en el Biobío.

La acción también fue criticada por Marlene Pérez, subjefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI). “La comisión de Ética hace mucho tiempo perdió su sentido. La izquierda, gracias a que son mayoría, se ha aprovechado para inhibir el debate político”, cargó la diputada.

“En nuestro país existe la libertad de expresión. Y por más que no estemos de acuerdo en lo que planteó el diputado Meza, nadie menos la comisión de Ética tiene derecho a impedir que exprese lo que piensa”, concluyó Pérez.