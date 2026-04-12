Democracia Cristiana vota este domingo para elegir su próxima Directiva Nacional

Este domingo, en distintas sedes del Partido Demócrata Cristiano (DC), cuatro listas compiten por la Directiva Nacional del colectivo por el periodo de 2026-2028.

Los candidatos que se disputan la presidencia son Humberto Salas, Álvaro Ortiz, Ana María Luksic y Jorge Díaz.

Estas elecciones se dan en medio de la incertidumbre de la posición del partido frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast, como si formar parte de la oposición.

Uno de los quiebres dentro de la Falange se dio tras la renuncia de su presidente Alberto Undurraga, cuando el colectivo decidió apoyar a la entonces candidata presidencial Jeannette Jara.

Así también, otra discusión se dio en torno al apoyo que recibió el diputado Jorge Alessandri para asumir como presidente de la Cámara por parte de miembros de la bancada de la DC, como el diputado Felipe Camaño.

Y otra vez por el caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien se reunió con el actual mandatario mientras era candidato, situación que llevó a elevar un requerimiento al Tribunal Supremo del partido y suspender su militancia.

Óscar Ramírez, presidente (s) del partido dijo que “a las 11 de la mañana estaba casi la totalidad de los locales de votación constituidos y esperamos una participación importante de militantes, ya que son 24 mil las personas que podrían participar en este proceso de elecciones”.

Además, explicó que en caso de que ninguna de las listas logré el cincuenta por ciento más uno, habrá una segunda vuelta el 26 de abril .

Humberto Salas, lista 1

Humberto Salas, es el candidato a la presidencia con mayor trayectoria en el partido. Fue exgerente de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (Codeduc) y exconcejal de Maipú.

Dentro de su lista están:

Primer vicepresidente nacional: Luis Javier Gómez Zamorano

Segunda vicepresidente nacional: Eglantina del Carmen Moncada Cifuentes

Tercer vicepresidente nacional: Claudio Elías Barahona Maldonado

Cuarta vicepresidente nacional : Ximena de las Mercedes Fernández Mella

Quinto vicepresidente nacional: Jaime Eduardo Cea Maureira

Secretaria nacional: Berta Elisa Roquer Casanova

Tras votar, Salas dijo que espera que “sea una jornada tranquila, que la base se pronuncie. Y vamos a esperar nosotros como lista 1 tranquilos. Esperamos que las propuestas que nosotros pusimos sobre la mesa, que era congreso ideológico y programático, se puedan hacer realidad”.

Álvaro Ortiz, lista 2

El candidato de la lista 2, Álvaro Ortiz fue alcalde de Concepción y actual diputado por el distrito 20. Es una de las cartas fuertes durante esta contienda electoral y se le conoce como el candidato de “la continuidad”, a diferencia de su contraparte Jorge Díaz.

Este viernes, sobre posibles pactos políticos, dijo a La Tercera que “no veo a la DC con republicanos ni con la extrema izquierda. Veo a una DC con partidos que permitan entregar garantías a la mayoría de chilenos”.

Sin embargo, coincidió con los candidatos Díaz y Salas, sobre la importancia de realizar un congreso ideológico para definir la postura del partido.

Dentro de su lista están:

Primera vicepresidente nacional: Myriam Selva Verdugo Godoy

Segundo vicepresidente nacional: Javier Antonio Muñoz Riquelme

Tercera vicepresidente nacional: Paulina Belén Mendoza Pereira

Cuarto vicepresidente nacional: Víctor Marcelo Torres Jeldes

Quinto vicepresidente nacional: Luis David Ruz Olivares

Secretaria nacional: Gabriela Alejandra Krauss Valle

Después de votar en Concepción el candidato dijo que “demostramos una vez más que estamos vivos como partido. En nuestro recorrido por prácticamente todo Chile llegamos a las comunas más pequeñitas, a otras más grandes y siempre con la militancia de democracia cristiana vigente y totalmente disponible para participar en este proceso electoral”.

Ana María Luksic, lista 3

Ana María Luksic, de la lista 3, es periodista y fue candidata a constituyente por el distrito 2 de Tarapacá.

Dentro de su lista están:

Primer vicepresidente nacional: Patricia del Carmen Gallardo Breuel

Segunda vicepresidente nacional: Gabriel Elías Catrileo Uribe

Tercer vicepresidente nacional: Juan Pablo Rejas Bustos

Cuarto vicepresidente nacional: Sebastián Eduardo Araya González

Quinto vicepresidente nacional: José Antonio Guerra Pinto

Secretario nacional: Emma Violeta del Rosario Durán Muñoz

Jorge Díaz, lista 4

Jorge Díaz es diputado por el primer distrito y es uno de los nombres que más suenan como próximo timonel del partido. Se define a sí mismo como opción reformista de la DC y es de la fracción cercana al sector que apoyó a la excandidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Sin embargo, al mismo tiempo, anunció que si llegaba a la presidencia quitaría el requerimiento presentado ante el Tribunal Supremo contra el exmandatario Eduardo Frei, a raíz de su reunión con el Presidente José Antonio Kast cuando era candidato.

Sobre esto, argumentó que generó una tensión innecesaria dentro de la Falange.

Dentro de su lista está:

Primera vicepresidente nacional: Claudia Marcela Silva Burgos

Segunda vicepresidente nacional: Priscilla Elena Castillo Gerli

Tercer vicepresidente nacional: Denis Miguel Ángel Cortes Aguilera

Cuarto vicepresidente nacional: Angélica Cristina Eisele Hernández

Quinta vicepresidente nacional: Nataly Yanira Neira Montoya

Secretario nacional: Rodrigo Andrés Albornoz Pollman