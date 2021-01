Partido Republicano acepta oferta de Chile Vamos: 13 candidatos a constituyentes en 11 distritos

Una serie de diálogos se realizaron este jueves entre dirigentes de Chile Vamos y del Partido Republicano para intentar llegar a un acuerdo de una lista unitaria en constituyentes.

La oferta que estaba sobre la mesa era que la colectividad de José Antonio Kast lleve 13 candidatos en 11 distritos. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a surgir señales de que el éxito del acuerdo estaba en riesgo. Y desde Chile Vamos decían que la colectividad de J. A. Kast estaba solicitando que la oferta se aumentara a 20 candidatos.

La principal negativa, sin embargo, provino de Evópoli, cuyos dirigentes plantearon que no aceptarían subir el número. Y reclamaban que el Partido Republicano no daba una respuesta formal, por lo que, de seguir esa situación, advertían que no someterían el acuerdo a votación en su consejo general, que al cierre de esta edición seguía en curso, en paralelo al de RN. El presidente de Evópoli, Andrés Molina, dijo a La Tercera que “no debería haber más candidatos”, graficando la negativa a aumentar los cupos.

Finalmente, las conversaciones continuaron y el partido de J. A. Kast terminó aceptando la oferta de Chile Vamos de llevar a 13 candidatos, lo que viabilizaba el acuerdo.

El propio Kast, además, envió una carta a los timoneles de Chile Vamos formalizando la aceptación, en la que señala que “valoramos la disposición y voluntad” del bloque y las “gestiones y disposición del gobierno para que este acuerdo se concretara”.

Los 13 candidatos -detallados en la carta- son Myrta Dubost y Jorge Muñoz (distrito 2); Antonio Barchiesi y María de los Ángeles López (distrito 6); Matías Poblete y Luis Alejandro Silva (distrito 13); Cristóbal Orrego (distrito 14); Sergio Correa (distrito 17); Juan Ariztía y Denisse Mewes (distrito 18); Pablo Errázuriz (distrito 24); Marisol Bañares (distrito 25); y Andrea Iñiguez “en un distrito a definir en la Región Metropolitana”.

En todo caso, los consejos de RN y Evópoli continúan y aún no se pronuncian para ratificar oficialmente el acuerdo.