Vodanovic dice que “no es una buena señal otorgar más indultos” tras conocerse nueva solicitud de detenido

Este domingo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró -tras conocerse la solicitud de indulto para un detenido en el “estallido social”- que no debería darse curso a este requerimiento, debido a que la prioridad era el eje seguridad.

El viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que su cartera recibió en enero pasado una nueva solicitud para que el Presidente Gabriel Boric otorgue un nuevo indulto a una persona detenida en el contexto del estallido social.

En conversación con CNN Chile, la timonel del PS desestimó la solicitud y aseguró que “es una decisión del Presidente, como todas las anteriores. Creo que la potestad de otorgarlas está en él, pero también son decisiones que han traído muchos problemas, entonces me parece que cuanto estamos todos pendientes de la seguridad, pendientes de aprobar leyes, tener fortalecimiento de las instituciones, no es una buena señal otorgar más indultos (...) Yo creo que esta concesión de indultos, no solo en los casos de las personas vinculadas al estallido, me parece una potestad bastante arcaica en términos doctrinarios, digamos, resabios antiguos y que puede tener alguna explicación en ciertos casos, como humanitarios, de persecución política, casos muy específicos”.

En esa línea profundizó que “cuando son delitos comunes creo que cuesta entender y justificar esas decisiones. El fundamento de las decisiones es el que uno puede después cuestionar”.

También se refirió a la información que se conoció recientemente respecto a que Gendarmería emitió informes negativos en seis de los trece casos que decidió indultar el Mandatario en diciembre pasado, lo cual estaba contenido en los expedientes que debieron ser revisados por la autoridad.

“Yo desconozco lo interno. Conozco cómo se tramitan los indultos, porque es muy común que se soliciten indultos (...) desconozco cómo se tramitó todo ello. El Presidente Boric habló en su momento de desprolijidades, pero yo no sé cuál fue el alcance de todo ello”, aseguró Vodanovic.

“Me parece que el Tribunal Constitucional, por una parte, ha requerido antecedentes al ministro, el ministro ha informado y hay que darle tiempo a esa investigación”, insistió.

Consultada por el grado de transparencia y si debiese conocerse por parte de la ciudadanía de este tipo de decisiones, afirmó que “el Presidente en su momento habló y dijo que no estaba indultando delincuentes, después de esto hubo mucha polémica al conocerse los antecedentes, entonces la verdad es que quienes estaban en esa toma de decisiones, ya no están (...) Es difícil conocer cómo se hizo esa tramitación y qué le llegó al presidente”.

“Existen los documentos y eso es lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer según la legalidad vigente y que están a disposición de quien lo solicite”, estimó y añadió que “el Presidente yo no sé si él tuvo conocimiento exacto de los antecedentes, sí creo que él tenía la voluntad política -porque así lo manifestó en su momento- de indultar a ciertas personas que habían estado involucradas en el estallido social”, señaló.

Revisión de programa

Luego de el flanco que abrió Vodanovic al Ejecutivo tras solicitar una “revisión crítica” del programa de gobierno con el objetivo de priorizar medidas, se refirió a los intereses del PS en su solicitud.

“El gobierno ha señalado las cinco o seis prioridades: la reforma tributaria, la reforma previsional, actualizar o modernizar el sistema público de salud, medidas anti delincuencia, fortalecer las instituciones y el tema de las energías (litio e hidrógeno verde). Fuera de esas prioridades que ya están conversadas por el gobierno y por el comité político, pero a mí también me interesa como Partido Socialista poner otros temas que pueden ser parte de las prioridades”, afirmó la timonel del PS.

En esa línea, ejemplificó con la situación que viven los trabajadores. “Hoy tenemos Tribunales del Trabajo que están demorando años en solucionar los juicios”, aseguró, quien diferenció que previo a la reforma laboral de hace diez años, estos juicios demoraban meses y hoy “duran de tres a cuatro años”.

“Hay que hacer una revisión crítica. Cuáles son los problemas que aquejan a la ciudadanía que no necesariamente están en las prioridades del gobierno o no necesariamente están contempladas en el programa, por ejemplo, esto que planteo no está en el programa”, afirmó.