Paulina Vodanovic por AC contra Pardow: “Se le está dando utilización política al caso”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS),Paulina Vodanovic, se refirió a la acusación constitucional (AC) que la oposición anunció que presentará en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, a propósito del error en el cobro de las tarifas eléctricas, el que significó un pago extra de parte de los usuarios de al menos US$115 millones.

Pardow fue desvinculado de sus funciones el pasado jueves, luego que el Presidente Gabriel Boric aterrizara en Chile tras su gira en Italia, lugar donde -aseguró- se enteró del escándalo ocasionado por el error en el cálculo de las tarifas.

Ante esta situación la oposición se alineó en el Congreso, y las bancadas anunciaron que presentarán y respaldarán una AC en contra del ahora exministro de Energía, quien -según él mismo reveló- se enteró hace semanas del mal cálculo.

Desde el oficialismo, el Partido Comunista anunció que no apoyará la acción en contra de Pardow, mientras que en el PS, su presidenta apunta a una “utilización política al caso”.

En diálogo con Radio Duna, Vodanovic planteó que “si uno quiere aclarar o buscar culpables, entre comillas, causas, el camino más correcto es una comisión investigadora, porque ahí uno puede recabar antecedentes, investigar y buscar causas".

En ese sentido, señaló que, a su parecer, “aquí se le está dando una utilización política al caso. No quiero restarle gravedad, por cierto".

“Pero sí me parece que una vez que sale el ministro Pardow, yo no he escuchado a quienes piden esta acusación constitucional buscar soluciones ni buscar un consenso para ir a modificar la ley, en este caso hacer un artículo único, que es una discusión que se daría muy rápido, porque podría ser en particular y en general”, señaló.

Incluso, la parlamentaria aseguró que este lunes le planteó al biministro de Economía y Energía, Álvaro García, “un proyecto de ley de mi autoría que va en ese sentido, y que se le devuelva (el dinero) a las personas inmediatamente”.

Con ello, aseguró que no ve “esa energía invertida en solucionar el problema de la gente, sino más bien en hacer una utilización política del caso”.

Eso sí, la senadora dijo estar de acuerdo en que Pardow asuma la responsabilidad política del caso.

“El ministro asumió una responsabilidad política, y yo estoy de acuerdo, más allá de que tengo muy alta consideración por Diego Pardow, estoy de acuerdo en que se ejerza esa responsabilidad política, porque evidentemente es un problema grave”, aseveró.