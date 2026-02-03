“Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

Con una publicación en sus redes sociales, el Presidente Gabriel Boric defendió la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y criticó los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en rechazo a la candidatura.

“Lo que está haciendo el gobierno postulando a Michelle Bachelet es el amarre más grande que está dejando”, sostuvo Squella en la OPE este martes.

El futuro senador afirmó que ”esta es una candidatura que nace muerta".

“Sin ninguna duda el hecho de que venga con el apoyo de Brasil y de México apunta a que es una candidatura que va a ser vetada en su momento“, aseguró.

Respondiendo en X a una publicación de prensa en la que se replicaron los dichos de Squella, el Presidente Boric defendió su decisión y recordó que la candidatura fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025.

“Sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales potencias de América Latina, México y Brasil. Calificarla de amarre es de una pequeñez y frivolidad tremenda. Es una decisión que nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”, recalcó el Mandatario.