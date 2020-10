Pérez refuerza que libelo en su contra servirá para “demostrar que no he cometido falta” y dice que esperará informe de Amnistía Internacional para fijar postura

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió esta mañana a la acusación constitucional en su contra -luego de que la Cámara de Diputados sorteara ayer los parlamentarios que integrarán la comisión encargada de revisar el libelo-, reforzando que esta acción será una oportunidad para “demostrar que no he cometido falta alguna”.

En horas de esta mañana, el secretario de Estado -junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y el director de la PDI, Héctor Espinosa- supervisó el operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros que se encontraban en condición migratoria irregular en el país. En ese contexto, Pérez fue consultado por el resultado de la acusación constitucional contra el extitular de Salud, Jaime Mañalich -la cual fue rechazada el día de ayer- y el escenario que espera en su caso.

“Esta acusación constitucional la tomo como una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna, he hecho estricto cumplimiento de la ley y, por lo tanto, ese debate que haremos en la comisión y en la Sala va a acreditar que he actuado (de acuerdo) a la ley”, reforzó en la instancia

Siguiendo esa línea, añadió que “es importante para un ministro del Interior demostrar eso, una de sus funciones es el orden público y éste tiene dos elementos esenciales: la condena a la violencia y, segundo, el respaldo a quienes combaten a la violencia (...). Esa dualidad a mi juicio es esencial y quienes buscan, a través de acusaciones u otros mecanismos, debilitar esa acción del Estado, en el debate político lo vamos a dejar absolutamente claro”.

Por otra parte, a sólo cuatro días de que se conmemore el primer aniversario del estallido social, Pérez también fue consultado por el informe que Amnistía Internacional presentará esta jornada sobre la situación de las manifestaciones en el país. En el documento final, se concluye que los altos mandos de Carabineros deberían ser investigados por violaciones a los DD.HH. cometidos desde el 18 de octubre pasado.

Al respecto, el secretario de Estado aseguró que aún desconoce el texto de la ONG. Sin embargo, “sin duda de la sola lectura, de las palabras que usted menciona, creo que hay un sesgo importante y una serie de afirmaciones que creo que no tienen ningún fundamento. Pero cuando lo conozcamos en su integridad, vamos a dar a conocer nuestra posición”.