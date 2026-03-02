Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

Una hora estuvieron discutiendo los jefes de los comités del Senado, en la sede del Congreso en Santiago, para cerrar las tablas de debate de los últimos días del período legislativo antes del traspaso de mando.

A pocas cuadras, en tanto, en La Moneda se afinaba la propuesta técnica que presentaría el gobierno del Presidente Gabriel Boric respecto del proyecto de sala cuna universal, alojado hoy en la Comisión de Educación del Senado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el último esfuerzo del Ejecutivo no tuvo incidencia en los senadores -ni siquiera en los oficialismo- respecto de la posibilidad de incluir esta iniciativa para las últimas sesiones que quedan.

Si bien la Cámara Alta igualmente realizaría una sesión el 10 de marzo, con el fin de despedir a los senadores que dejan el cargo, en la práctica este martes y miércoles serán las últimas ventanas legislativas que tendrá el Ejecutivo para poder destrabar el proyecto de sala cuna.

El problema del gobierno es que en la reunión de comités de este lunes, la iniciativa no fue incluida, decisión que solo podría ser revertida en la medida que exista una decisión mayoritaria.

Una de las alternativas para extender el escaso margen legislativo era que la Cámara Alta decidiera convocar a sesiones extraordinarias el jueves o el viernes (la Cámara, de hecho, trabajará el jueves). No obstante, quienes estuvieron en la reunión de comités del Senado de esta mañana aseguran que esa opción no se contempló.

Ante ese panorama, la última opción es que el Presidente Boric, en uso de una facultad constitucional, cite una sesión extraordinaria del Senado, lo que necesariamente requiere que la Comisión de Educación despache, en primer lugar, el proyecto de sala cuna.

Hasta ahora, la próxima sesión de Comisión de Educación se realizaría recién este miércoles, tal como confirmó a este medio el presidente de esa instancia, Gustavo Sanhueza (UDI). Por lo tanto, el escenario seguía siendo adverso para las pretensiones de Palacio.

Fuera de los problemas administrativos que impiden despachar la iniciativa originada en un mensaje del expresidente Sebastián Piñera, hay una serie de cuestionamientos técnicos de la oposición que La Moneda tuvo que recoger para hacer una nueva oferta.

Sin embargo, desde la derecha continúan mostrando sus reparos .

Consultado por este medio, el jefe de bancada de los senadores de la UDI, Sergio Gahona, sostuvo que “está toda la voluntad política para poder avanzar en este tema, pero en la medida en que la propuesta que plantee el gobierno de verdad sea de consenso y nos satisfaga”.

Y advirtió: ” Si esa propuesta no nos satisface, el proyecto no se va a ver ”.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, si bien aseguró que “muchas” de las indicaciones del gobierno fueron consensadas, agregó que “lo que a mí me tiene molesto es que el gobierno ha tratado de instalar de que esto no ha avanzado por culpa de la oposición”.

“ Es tan absurdo bloquear un proyecto como apurarlo de manera irresponsable ”, añadió el timonel gremialista, haciendo énfasis en que la iniciativa recién está en su primer trámite legislativo y que aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI en Desde La Redacción de La Tercera

Requerido el jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, ratificó que no habrá sesiones ni jueves ni viernes de esta semana y que dicha alternativa “ no se ha planteado, ni del Ejecutivo ni del sector oficialista ”.

Junto con ello, transparentó un diálogo que sostuvo la semana pasada con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), en que el secretario de Estado le comunicó que, dada la rígida postura que ha existido por parte de la oposición en la materia, “ no habría otro escenario posible para observar esto ”.

28/02/2025 - Juan Luis Castro - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Las últimas cartas del gobierno

La preocupación de La Moneda por el tema es tal que este lunes el Presidente Boric volvió a pronunciarse sobre el tema.

Lo hizo desde la isla de Juan Fernández, a donde viajó el sábado pasado para iniciar una gira que termina este lunes. En el marco de la inauguración del año escolar, en el emblemático colegio Insular Robinson Crusoe -destruido por el maremoto del 2010-, el Mandatario comentó que “hoy día, desde acá de Juan Fernández, quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición”.

“Con mucho respeto, tenemos la posibilidad de sacar sala cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos”, señaló el Presidente.

Luego, agregó: “Lo han dicho innumerables personas de la comunidad civil, técnicos del sector de la oposición. Hemos trabajado firmemente como gobierno para poder aclarar todas las dudas. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de sala cuna esta semana para Chile. Se puede, se puede, depende de voluntad política”.

Boric reafirmó que este lunes la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, ingresará la última propuesta del Ejecutivo e indicó que “seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga”.

Este domingo, también desde Juan Fernández, Boric se refirió al tema, pero desde sus redes sociales. El Mandatario posteó que “le pido a la oposición que encarecidamente que no vea en esto un gallito con el gobierno, sino un avance para Chile, en especial para las mujeres. De ellos depende que la comisión de Educación sesione para avanzar”.

La discusión por sala cuna también será un tema presente en la reanudación de las sesiones del comité político ampliado, que se realizará este lunes en La Moneda.