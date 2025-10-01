SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Plata pa’ Chile”: Matthei detalla plan de ajuste fiscal de US$2.000 millones al año en su eventual gobierno

En la propuesta de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas se desglosan los sectores donde se aplican los recortes y, además, posibles reasignaciones.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Foto: Diego Martin /Aton Chile. Diego Martin

En una actividad en la comuna de La Reina, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, entregó el detalle del plan de ajuste fiscal de US$ 2.000 millones al año en su eventual gobierno.

En una minuta diseñada para dar cuenta de su propuesta, titulada “Plata pa’ Chile”, la abanderada de la derecha tradicional declara que su compromiso es que “cada peso será para los chilenos para solucionar sus problemas en seguridad, salud y vivienda”.

Asimismo, en el texto se cuestiona el gasto fiscal de la actual administración. Esto, luego de que el Ejecutivo ingreso ayer al Parlamento el Presupuesto de la Nación 2026.

“En los últimos tres años el gobierno se ha desviado significativamente de las metas fiscales que comprometió. Es fundamental volver a cumplir las metas y recuperar la credibilidad fiscal”, dice.

La propuesta

En primer lugar, se apuesta a “ordenar la casa”, para lo cual el compromiso -se lee en el documento- “es que la plata llegue a los chilenos”.

“Tenemos un plan para ahorrar cerca de US$ 2.000 millones al año, es decir, US$ 8.000 millones en cuatro años, solo cortando grasa y despilfarro, sin afectar beneficios sociales", destacan.

Así, se señala que podría haber reasignaciones en diversos sectores: “Los ahorros por ausentismo, viáticos y horas extra cubrirán el Pie Cero para la primera vivienda, la sala cuna universal, el subsidio a las mujeres que trabajen formalmente y el estipendio para cuidadoras, todos los años".

“La plata de las licencias médicas falsas irá a un subsidio al empleo formal; los programas mal evaluados financiarán ahora 10 mil carabineros y 15 mil gendarmes, devolviendo seguridad a los barrios, y el ahorro por compras públicas será para tecnología de seguridad: drones, cámaras y pórticos", se agrega.

A continuación el detalle:

Más sobre:PresupuestoEvelyn MattheiSaludVivienda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio
Negocios

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League
El Deportivo

Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League

Histórica participación: Chile competirá en todas las pruebas del Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025

En vivo: España se enfrenta a México en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel